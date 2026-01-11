當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講

前立委蔡正元日前因三中案被判刑3年6月確定，10日深夜在臉書貼出與前民眾黨主席柯文哲的合照，兩人翹著腿展示腳踝上的電子腳鐐。蔡正元透露，當天下午受柯文哲之邀，參加「土城十講」第九講的錄影，兩人戴著電子腳鐐暢談《台灣島史記》。

蔡正元(圖右)、柯文哲一同翹腿展示電子腳鐐。(圖/截自蔡正元臉書)

蔡正元在臉書上以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」為題發文，提到柯文哲說花了1個月，在台北看守所讀完《台灣島史記》，上、中、下3冊全部讀完。蔡正元則說，自己花了10年撰寫這套書，但花了1個月在台北看守所，校對完這套書。

蔡正元還表示，柯文哲當天請他吃晚餐，同時邀請前立委邱毅和郭正亮，並由民眾黨祕書長周榆修和副祕書長許甫坐陪，他形容這是一場難得的聚餐。

國民黨頒給蔡正元實踐一等獎章。 (圖/截自鄭麗文臉書)

國民黨主席鄭麗文7日在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，強調要讓大家記得，蔡正元是戴著勳章入獄。蔡正元則笑稱，這是他此生獲頒的「諾貝爾獎」，希望有生之年能在鄭麗文帶領下，讓國民黨再度執政。

蔡正元指出，不是為了俸祿，而是讓台灣免於烏克蘭危機，懇請所有支持國民黨的人，努力團結民眾黨和在野黨，共同完成執政之路。

