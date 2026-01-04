即時中心／温芸萱、謝宛錚報導

民眾黨前主席柯文哲今（4）日到嘉義市輔選市長參選人張啓楷，兩人前往嘉邑城隍廟參拜時，遭民眾抗議。抗議者指張啓楷曾在立法院聯合民眾黨與國民黨阻擋總預算案，導致嘉義鐵路高架化、TPASS定期票、新生及婚育補助等計畫無法推動。抗議民眾高喊「擋預算還有臉參選嘉義市長」、「預算不到位，市長你不配！」。

柯文哲今上午前往嘉義市下鄉輔選，陪同黨內市長參選人張啓楷站台，並到嘉邑城隍廟參拜。然而，現場卻出現民眾到場抗議，指責張啓楷在立法院阻擋總預算案，卻仍有臉參選嘉義市長。

廣告 廣告

抗議民眾表示，依據預算法規定，新興計畫及建設若預算未通過，就無法動用相關經費，像是嘉義鐵路高架化、TPASS定期票，以及新生與婚育補助等多項措施都受到影響。

他們指出，張啓楷在立法院聯合民眾黨與國民黨阻擋總預算案，這些對年輕學子及青年家庭都相當不友善，也延宕嘉義市重要建設。抗議民眾高喊，「預算不到位，市長你不配！」強調張啓楷做的，嘉義市民都看在眼裡。

快新聞／當面抗議！柯文哲下鄉輔選張啟楷 民眾嗆：擋預算還有臉選嘉義市長

抗議民眾高喊，「預算不到位，市長你不配！」。（圖／民視新聞）





原文出處：快新聞／當面抗議！柯文哲下鄉輔選張啓楷 民眾嗆：擋預算還有臉選嘉義市長

更多民視新聞報導

全台週日氣溫回升！專家曝下週「這時」再迎強冷氣團

高虹安稱「復職所花時間比停職久」 內政部澄清：均依法辦理

遭美軍夜襲活逮直送紐約！馬杜洛上銬公開押解 最新畫面曝光

