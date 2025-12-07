當面接受賴瑞隆歉意與感謝 8歲兒同學媽媽：我們家真的接受了這個誠意 3

CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導

民進黨立委賴瑞隆近日因8歲兒子疑涉與同學校園糾紛，引發社會關注。對此，賴瑞隆今（7）日下午除召開記者會，再度向孩子的同學及其父母致歉外，他也於今日下午5時與同學媽媽見面，當面表示歉意，從曝光影片，雙方已取得諒解；同學媽媽表示，「我們家真的是接受了這個誠意」。

這起疑似校園糾紛發生在今年10月，賴瑞隆8歲兒疑跟同學發生肢體衝突，雙方互相攻擊，學校10月底得知後啟動通報，同學家長也在11月底正式提出霸凌調查。賴瑞隆今日下午召開記者會再度致歉後，直接與兒子的同學媽媽見面，當面再次致歉，雙方目前已取得諒解，並有共識為小朋友成長一起加油。

同學媽媽說，她看到賴瑞隆記者會內容，心裡蠻感觸的，因為她也是兩個小朋友的家長，這樣的決策跟後面一系列彌補傷害的過程，「我們家真的是接受了這個誠意」。對此，賴瑞隆則鞠躬表達歉意與感謝。

同學媽媽說，自己很接受賴瑞隆這樣的誠意，也非常敬佩其責任與擔當，她跟先生都感受到善意，這也是其本身的初衷，希望制止傷害、得到道歉，也不是特別要去針對小朋友。她強調，既然現在全部也排程好，那就照後續去執行，至於法律部分會去解除，其他流程就交由學校完成。

同學媽媽再次強調，感謝賴瑞隆願意用這麽快速的時間出來處理問題，希望大家的小孩都可以好好成長，大家一起加油，人生很漫長，「小朋友做人這件事情是終生學習的一件事情」。

照片來源：賴瑞隆辦公室提供

