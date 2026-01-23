當食物銀行開始教你怎麼煮：雀巢一鍋式調味包背後的社會設計

紐西蘭食物聯盟攜手雀巢推出一鍋式料理調味包，幫助民眾將從食物銀行獲得的不固定食材輕鬆煮成營養餐點。（圖片來源：New Zealand Food Network）

撰文＝蘇楓雅

紐西蘭食物聯盟（New Zealand Food Network）於2020年全球新冠疫情期間成立，旨在解決兩大社會問題：減少可食垃圾與高比例的糧食不安全族群。執行長芬德雷（Gavin Findlay）指出，50多萬的紐西蘭人需要仰賴食物銀行或醜食物拯救組織的支援；全國各地站在第一線服務的團隊都經常觀察到，即使是有工作、仔細規劃預算的家庭，仍然負擔不起三餐溫飽。利用來自政府社會局的補助金，該聯盟每個月平均運輸、篩選和分發600公噸的剩餘食物；換句話說，將等同於170萬份餐點的食材配送到全國64間慈善機構的食物銀行。這聽起來是一個了不起且創造惜食循環的系統。然而，食物聯盟還想進一步貼心地關懷目前陷入窘境的民眾。

雀巢「一鍋式料理調理包」：為困境家庭設計的一鍋料理

食物聯盟與雀巢（Nestlé）聯手推出了一款料理調味包，以幫助食物銀行的使用者將領取到的食物箱內的食材，輕鬆簡單地煮成美味的一鍋料理。儘管有人說：下廚是一種療癒，但是對正在經濟困境中奮鬥的民眾來說，想食譜、複雜烹飪程序所造成的不必要挑戰，應當能免則免，讓他們把精神和體力投入在更重要的事情上。另一方面，社群中有些人正在經歷過渡時期，暫時棲身在過渡性的住宅、中繼屋或旅館，因此這種調味包非常適合又方便，不需要另外購買調味用的瓶瓶罐罐。

雀巢運用旗下的美極（Maggi）品牌來研發、製造和捐贈「豐盛的一鍋料理燉菜」（one pot casserole）調味包，包裝上標示著食物銀行、紐西蘭食物聯盟等名稱，象徵這股善的力量的結合。6人份的調味包使用起來就像康寶濃湯包，只要把手上有的任何蔬菜或肉類切塊，再加水煮熟就完成了香噴噴的一餐。

由於食物銀行無法挑選來自農場或超市的多餘食材，領到食物箱的民眾就像是面對《廚神當道》的神秘盒挑戰，一旦有百搭的一鍋料理調味包就解決了「符合食譜才能有飯吃」的困擾。雀巢紐西蘭分公司的執行長卡塔尼亞（Susan Catania）對此充滿信心，因為這類的美極調味包在澳洲的食物銀行已經行之有年，長期證實是成功的。除了調味包，過去5年來，雀巢已捐贈超過497,000公斤的食物給食物聯盟，相當於超過110萬份餐點。

澳洲食物銀行踏入校園 讓學童不再餓肚子

如果美極調味包在紐西蘭的食物銀行受到使用者的歡迎，不難想像未來也可能仿效澳洲食物銀行的做法，走入校園為學生提供免費的早餐以及受用一輩子的料理教室。為什麼？據政府執行的「紐西蘭健康普查」（New Zealand Health Survey2024/2025）發現，每4名學童就有1名是餓著肚子上學的，因為家裡沒有足夠的食物。由此可見，若要關懷學齡人口，紐西蘭的食物銀行遲早有必要踏入校園。

以澳洲維多利亞州的食物銀行為例，有需求的公立學校可以透過「烹飪教室計畫」申請安排4堂課，讓家長和孩子一起動手學習簡單的烹飪技巧、分工合作、聯繫感情，甚至引導孩子負責任和建立自信。最重要的是，無論是按照提供的食譜烹飪，還是發明自己的菜餚，每組親子都能學會如何充分利用手邊的食材。除了大家一起下廚、分享餐點外，課程結束後分發的「菜籃」更是鼓勵在家實踐的重要一步。食物銀行利用裝滿新鮮農產品的菜籃，鼓勵一家大小發揮創意和巧思，無需受限於食譜，反而發展出有什麼吃什麼的變通能力！

維多利亞州的食物銀行實施的另一校園計畫則是「早餐俱樂部」，這是由政府補助的營養早餐配送福利。校方一旦登記和成立「早餐俱樂部」後，可以透過食物銀行的官網選擇配送的食品，如新鮮水果、燕麥片、堅果果乾榖物、湯品等等，免費供應給校內的每一位學生。雖然名為「早餐俱樂部」，卻含有額外的服務項目；針對格外需要支援的學生，在午餐和下課時間會供應營養點心或份量充足的午餐，以及在放學後領取家裡需要的額外食物。

食物援助的下一步：從供應到飲食素養

從食品企業特製的料理調味包到校園烹飪課，食物銀行付出的關懷不再像過去僅是發送食物而已，還要細心考慮到使用者如何吃的部分，以確保每個人都能攝取到營養，否則拿回家的新鮮蔬果最後又是淪為垃圾。很多食物銀行的使用者偏好即食餐，為什麼？因為不需技巧，加熱就好；但是長期下來將是一種健康負擔。透過結合企業在社會責任方面的實踐，無論在紐西蘭或澳洲，食物銀行都能跟著提升效益，讓短期的支援變成長期的飲食知識與技能。至於使用者的營養攝取效果如何，就要繼續仰賴企業想出協力的好點子，讓大家最終帶著強健的身心重新站起來。

在許多發起募款的企業當中——比如將商品銷售利潤的一部分捐給食物銀行，並沒有看到調理機的廠商。面對容易損壞的新鮮蔬果，製作營養超群的綠拿鐵會不會是一石三鳥（顧健康、減少蔬果垃圾、培養未來消費者）的好主意呢？希望每間食物銀行都能放置一、兩架破壁機或調理機供人利用的請舉手！

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

審稿編輯：林玉婷