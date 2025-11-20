當飼主不在家時狗狗都在「做什麼」？揭開牠們的秘密日常！

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主在出門上班或外出辦事時，常好奇家裡的狗狗究竟在做什麼。雖然牠們不能用言語表達，但行為觀察顯示，狗狗的日常其實相當多樣化。牠們可能在睡覺、巡視家中環境，或是在特定角落休息和思考。

睡覺與休息，是主要活動之一

當飼主不在家時，狗狗多半會花大量時間休息。睡覺的時間有助於牠們恢復精力，也能消化白天的活動或訓練經驗。不同年齡的狗狗休息方式略有差異：幼犬與老犬需要更多睡眠，而成年狗則可能分段休息，間中觀察周圍環境或短暫活動。

牠們會觀察家中角落、嗅探物品來維持安全感，也會透過玩具或小遊戲釋放精力、舒緩孤單。圖:pixabay

觀察與探索，維持安全感

獨處時，狗狗會透過巡視家中各個角落來確認環境安全。牠們會嗅探門口、窗戶、家具或主人的物品，確認是否有異常氣味或變化。這種行為不只是好奇，更是一種自我安慰與安全感建立的方式。對狗狗而言，熟悉環境能降低焦慮，也讓牠們在飼主回家時更放鬆。

玩耍與自我娛樂，舒緩孤單感

即使沒有飼主陪伴，狗狗也會找方式消磨時間，例如咬玩具、滾動球或追逐自己喜歡的物品。這些小型遊戲能釋放多餘的精力，減輕孤單感，同時刺激思維和感官。部分狗狗甚至會將飼主的物品當作「安全物」，透過抓咬或摩擦來獲得心理安慰。

偶爾的焦慮與破壞行為

並非所有狗狗都能輕鬆應對獨處。有些狗狗在長時間單獨待在家中時，可能表現出焦躁行為，例如不停吠叫、刨地或咬家具。這些行為通常是因為缺乏安全感或分離焦慮造成。透過建立固定作息、提供玩具或適當環境設計，可以有效幫助狗狗度過獨處時間。

偶爾的焦躁或破壞行為反映焦慮，而獨處的日常也幫助狗狗自我調節，鞏固與主人的信任與默契。圖:pixabay

觀察狗狗在家中的行為可以發現，即便飼主不在，牠們也會按照日常習慣行動，等待回家時的互動。獨處對狗狗來說是自我調節情緒、消耗精力的時間，同時也鞏固對主人的依賴與信任。當飼主回家時，狗狗會以興奮、親近的行為展現對主人思念和情感的延續，這份默契正是在獨處日常中慢慢建立的。