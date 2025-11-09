當首相後沒專屬設計師！高市DIY動手剪染 搞砸頭髮被丈夫笑

編譯張渝萍／綜合報導

上任後，以親切外交風格著稱的日本首相高市早苗，8日在自己的X帳號逗趣發文稱，自就任自民黨總裁那刻起，因為受限於乘坐專車，一直沒有時間整理頭髮，只能在家自己剪、染，因此把髮型弄壞，讓丈夫笑個不停，下定決心要去燙美容院。

除了幽默發文，高市在提及針對敏感台灣議題時，也未迴避。相較歷任首相多採模糊態度避免激怒北京，她7日明確指出，若中國對台灣動用武力，例如進行軍事戰鬥加上海上封鎖，日本將會派出自衛隊提供支援。

高市早苗稱自上任來一直沒機會去美容院，剪燙髮都靠自己來，結果弄壞被丈夫笑。（圖／翻攝自X平台 @Kxzxyx18）

不能再開自己的車、頭髮亂剪

高市在8日發的X貼文寫道，她自就任自民黨總裁那刻起，就只能乘坐總裁專車，之後成為首相，也只能乘坐首相專車，無法使用自己的車，「若要從官邸外出，會帶給司機與警衛麻煩，沒有公務的周末，我通常會待官邸房間，或在會議室工作。」

這樣的生活型態改變，也讓高市增加了新的煩惱。高市說：「無法在夜間或周末去美容院，只能自己剪掉長長的頭髮，結果剪壞被先生笑個不停。」不只剪髮，她稱先前也都是自己染髮，「因為手拙，顏色常常不均勻。」她在發文中稱，已下定決心今年底之前，她將找一個沒有國會質詢的日子去趟美容院。

網友：勞動環境須改善

這則貼文下方引來大量網友回應，有人認為，這的確是個問題，是需要改善的勞動環境，「能否讓首相以公費聘請上門的美容師或造型師呢，畢竟首相舉止儀態是國家象徵。」也有人說，「熱愛駕車的高市無法再開自己的車，應該很寂寞吧。」

台灣有事日本何時相助？高市回應不模糊

近期高市頻繁進行外交與內政，7日她在眾議院預算委員會上表示，中國若對台灣動用武力，例如實施海上封鎖，這很可能構成「威脅國家存亡的情勢」，日本將被迫作出回應。高市這番回應，相較過去首相發言，相當具體。

日本朝日新聞報導，高市並未迴避歷屆首相都小心處理的台灣敏感議題，並指出自衛隊會在「威脅國家存亡情勢」時出動支援。

當時主要在野黨「立憲民主黨」的岡田克也詢問她認為什麼情況屬於「威脅國家存亡的情勢」時，高市回答：「必須根據實際發生的個別、具體情況，綜合各項資訊後作出判斷。」

高市表示，若只是中國的民用船隻在台灣周圍列隊，這就不構成「存亡危機事態」；但若中國在進行軍事戰鬥的同時發動海上封鎖，那就屬於存亡危機事態，日本將會派出自衛隊提供支援。

報導指，岡田之所以提出這個問題，可能是因為高市先前競選自民黨總裁時，曾明確表示中國若對台動武，實際上等同於對日本的軍事行動。

安倍率先提出集體自衛權行使條件

行使集體自衛權的條件，最早是在2015年由當時的首相安倍晉三推動的安全保障相關法案中確立。然而，儘管高市自認是安倍的真正繼承者，安倍在任首相期間，從未明確表示對台灣的攻擊可被視為日本應採取防衛行動的情況。

在國會審議安保法制時，安倍過去舉例所謂「存亡危機事態」的情境，包括為運送日本僑民的美國軍艦提供掩護，或是在對日本能源出口至關重要的荷姆茲海峽進行掃雷作業等。

安倍在任首相期間，從未明確表示對台灣的攻擊可被視為日本應採取防衛行動的情況。（圖／翻攝自IG @shinzoabe）

前首相岸田文雄2024年也曾表示，難以一概而論什麼情況構成「存亡危機事態」，因為每一個具體情況都必須根據當時掌握的資訊綜合判斷。

目前，日美兩國在防衛與外交領域的官員討論中，僅同意若中國攻擊支援台灣的美軍或駐日基地，日本應介入應對。

歷屆首相模糊回應避激怒北京

歷任日本首相對是否將攻擊台灣視為「存亡危機事態」保持模糊，以避免激怒北京，導致日中關係緊張升高。

一位日本外務省高層官員指出，高市7日接受質詢時的發言反映了她個人的看法，因為外務省提供的答辯資料中，其實未涵蓋如此具體的內容。

然而，她的立場在自民黨內的保守派中並不罕見。前首相安倍在卸任後曾表示，台灣發生軍事危機等同於針對日本的行動；而前首相麻生太郎也曾說過，日本應該為台海發生軍事衝突的情況做好戰鬥準備。

