當香油錢在投？神秘男塞完錢就跑 一週2次地瓜球攤商求饒「麥擱來」

新北市林口一名神秘男子將百元鈔塞在地瓜球攤販後就離開。圖／翻攝自林口大家庭臉書

店家沒開門還有收入？新北市林口區一間地瓜球攤販旁的監視器日前拍下一幕怪事，一名戴黑帽、白色口罩的男子趁著店家沒營業時，將多張百元鈔票塞在攤位物品縫隙後就離開，在短短一週內就塞了兩次，這也讓店家擔心不敢收下，只好將這筆來路不明的錢送往派出所交給員警。對此，警方表示會以「遺失物」處理，若半年內沒人出面領取的話，將歸拾得人（店家）所有。

一名在新北市林口區舊街的地瓜球攤販業者，日前在當地臉書社團「林口人大家庭」PO出多張監視器畫面協尋，「不知道是否有有認識這位先生，如果是您的家人或是朋友，再麻煩告知他一下，不要在塞錢到我們攤位了」。只見畫面中一名頭戴黑帽、口罩的神祕男子，站在攤販旁邊並將多張百元鈔票塞在攤販的行動冰箱縫隙中便離開。

業者表示，自己非常感謝神秘男子的好意，但是來路不明的錢自己不敢收也不能收，也不需要幫助，若是想要幫助人的話，可以捐給公益團體，台灣還有更多更需要幫助的人。

業者指出，這個情況在一個禮拜之內已經是第二次發生，金額總共600元，但由於神祕男子塞錢都是業者不在的時候，「闆娘已經開始害怕了」，目前600元已經全數拿到附近的警察局，也希望這名神秘男子記得要去將錢領回。

罕見的情況引起不少網友討論，紛紛留言「會不會是捐待用餐，請您做愛心餐給需要的人」、「可能是很想吃地瓜球，先預付訂金」、「可能想儲值又不太好意思說」、「是不是誤認那是存錢筒」、「怎麼那麼可愛，是小費嗎」、「有騙錢的，塞錢的是很少見」。

但這名神秘男子「贈送」的好意其實不只這兩次，有網友分享該名男子也常常在附近的超商拿面紙給店內的客人使用，「有時候拿衛生紙，有時候拿鋁箔包飲料、餅乾零食放著」；也有網友說，「昨天傍晚他也拿一些玩具和飲料放在我們的桌上就走了，因為已經第三次了於是我追上去問他，是否有東西放在我們店忘記拿，剛開始他還不承認後來說20分鐘之後他會過來拿，結果一直沒有來」。兩人的經歷也讓地瓜球業者想起，過去曾經莫名其妙出現衛生紙跟飲料，當時還以為是別人忘了拿走，沒想到這幾天開始送錢。

對於這名攤商遇到的「送錢」怪事，據《壹蘋新聞網》報導，林口警方表示，員警將攤販拿去的鈔票逐一清點、登記後開立收據，依拾得物受理，後續會透過「拾得遺失物處理系統」公告招領，若超過6個月招領期間無人領取的話，所有權將歸拾得人所有，但若拾得人也未在期限內領取，將全數充公。



