當體育生開始說不4／想證明體育班不是猴子 卻被教練要脅退隊
畢業的代價是血
簡奇陞．24歲．清華大學運動科學研究所碩士生
簡奇陞曾經站在足球場旁邊，連續二個禮拜，因為她被教練退隊了，教練不讓她上專長課，不打算給她學分，她無法拿到畢業證書。
「妳是怎麼被通知退隊的？」「當面呀，在體育館。」「那一天的情況是怎麼樣？」「你問哪一次？」「妳不只一次被退隊？」「我被教練講退隊，絕對超過20次。」
抽血換學分 台師大輕放
「有些人是沒有辦法被挑戰的，因為他們是老師，他們沒有辦法接受質疑的聲音，有時候他們要殺雞儆猴，我總是那隻雞。」24歲的簡奇陞說。
2024年11月底，立委陳培瑜質詢國科會，揭露國立台灣師範大學（台師大）女子足球隊「抽血換學分」的違法狀況。球員們並未被告知抽血的實驗目的，同意書是事後補簽，抽血地點不在醫療場所，抽血人員也非每次都由專業人員進行，就連參與實驗所獲得的酬勞也必須回捐給足球隊。然而，即便台師大成立調查小組，調查報告確認違法抽血實驗真有其事，認定簡奇陞與另二位學生遭教練霸凌，建議解聘教練周台英，台師大仍做出不予晉薪等極輕懲處。直到2025年7月，簡奇陞在Thread上公布影片，要求學校向學生道歉，並於記者會中脫下墨鏡，公開自己的身分，引起全國關注。其後，周台英遭解聘，足球協會註銷教練證，終生禁止參與足球事務。台師大經學術倫理審查後，認定其抽血實驗違反《人體研究法》和學術倫理，撤銷周台英的博士學位。該案因牽連甚廣，已進入司法調查。
採訪前一天，簡奇陞到宜蘭帶立槳活動，酬勞2千元。這天到台北的工作是遛狗，沒賺多少錢，狗狗曾被前一位男主人虐待，現在胃癌，由一位老奶奶照顧。我們以為她是被教育界、體育界封殺，所以辛酸打工，但不是。
她是考上了清華大學運動科學研究所，確保退路後才敢揭發抽血醜聞。她說在公開身分的那場記者會之前，因為對高爾夫有興趣，她跑去高爾夫球場應徵撿球員，時薪180元，對方看她履歷嚇一跳，問她真的要做嗎？「我有『花生體適能』，是自己創的俱樂部，我教公益足球 、去育幼院服務，我到英國踢了足球俱樂部，去立陶宛也踢了足球俱樂部，大學雙主修，潛水證照、救生證照 、高空工程證照。比起大專盃冠軍，這些東西更有份量。」等等，高空工程證照？「我去學立槳時認識很多教練，他們都是斜槓，問我要不要學？我就去考了，文化大學的屋頂是我去修的。」
「如果我當一個乖乖牌，那我的履歷就是四行：大專盃冠軍／大專盃亞軍／大專盃冠軍／大專盃冠軍。這樣四個，沒了。」她表達能力超好，語速又快又流利，像隻不斷奔跑的野兔，說自己現在是台北、桃園、新竹、宜蘭四處跑，「狡兔四窟。」
不願下馬威 學姐難理解
她是桃園人，國小讀僑愛國小，學校有管樂隊與足球隊，她說自己不想學音樂，便進足球隊踢足球，本來上國中不踢了，讀一般學校。由於她入選U13國家代表隊，當時教練認為不繼續踢足球很可惜。父親的工作是做音響擴大機，她排行老么，有二個姊姊，分別大她11歲與8歲，「她們很按照常理，走大家期待的路， 就是讀書，然後讀得還不錯，但我覺得她們沒有很快樂。」她的生涯規劃由自己安排，父母不干涉，知道國小足球隊有一位學姐靠踢足球上台師大，決定循此路徑升學，於是國二轉學到新北市的體育名校醒吾國中體育班。
由於父母有在盯她的功課，「我進醒吾，滿囂張的，第一次模擬考就考到校排第二，他們超傻眼，還問我是不是作弊？他們沒有辦法相信踢足球的人可以讀得比他們好，丟臉轉生氣，後來就有很多跟老師的抗爭。」她回憶有一次自習，老師說可以做自己的事，她從教室角落拿了吳淡如的小說來讀，老師看見大力撥掉她的書，她便寫聯絡簿抗議，「我寫：你不可以因為一個人在做一件事，你只看到表面就抨擊他，而是要知道為什麼他要這樣做。」她說自己類似的抗爭太多了，足球隊覺得她難搞，建議她離開，因此轉學到台中市五權國中足球隊。
國中二次轉學後，又去花蓮讀花蓮體育高中。問她能不能適應體育班的集體住宿、學長學弟制？「我適應力很好，跟蟑螂一樣。」她說因為自己很有趣，所以朋友多，國中同學都還有在聯絡。提起國北教發生學長霸凌學弟，「神經病，學長學弟制不是這樣用的，人家服你就會服你，根本不用大聲，我學妹不會覺得我是壞學姐，因為我不會神經地凶她們。」簡奇陞一臉不屑，說花蓮體中有大好幾屆的學姐愛對學妹下馬威，她不跟著做，讓學姐無法理解。
「我不是她們理想中的樣子，她們因為小時候被欺負，認為長大後要欺負回來；我會想，以前那些學姐這樣對我，所以我不要這樣對學妹。」她高一當選模範生，學校辦活動表揚，那時她上台致詞，是這樣講的：「不應該有模範生選舉，因為根本不應該選誰來當別人的模範，每個人都是獨特的個體，沒有誰該像誰，那才是好。」
想海外見習 遇退隊威脅
花蓮體中女足隊奪下高中聯賽冠軍，簡奇陞如願靠體育成績保送台師大運動競技系，進入女子足球隊。「我不想讓我的學歷空泛，只有競技系很丟臉。」她說。高中時犧牲讀書時間投入訓練，她遺憾只勉強維持住英文，數學早早放棄，更讓她在意的，是體育保送生在台師大都被當成不讀書的猴子。「說我們是靠體育進來的，我們就是不如人。」為了證明自己不是猴子，她雙主修公民教育與活動領導學系，更為了念好英文，大二休學一學期，去英國打工換宿、讀語言學校，到兵工廠足球俱樂部踢足球。
大一、大二她都是先發，還曾在大專盃賽事中二次射門得分，當時她是主力，跟教練關係很好，但復學後，關係就變了，「她（教練）說我是球隊的叛徒。」她形容自己對教練來說是「愛找麻煩，心不在此。」
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線,求助專業社工人員。
