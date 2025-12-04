當體育生開始說不5／未配合抽血實驗被退隊 站足球場二個禮拜期盼教練垂憐 簡奇陞：恐慌大於羞辱

簡奇陞認為每個人都是獨特的個體，都該有自己的模樣。

問她什麼情況下會被教練以退隊要脅？她說大三時有立陶宛交換學生的資格，因為申請前沒事先徵求教練同意，教練要她退隊，她只好向教練道歉，並放棄資格。還有一次，是大四時的海外見習，是到美國，這次事先徵求教練同意才申請，申請成功時，是她大學5年最開心的一天，「因為是跟全校一起競爭。」她要證明體保生讀書也不輸其他人。

她的興奮很快被教練澆熄。「我跟教練說謝謝，然後教練說：『怎樣？妳逼我同意是不是？我不是早就跟妳說不能去的嗎？』」簡奇陞說，那天她被教練罵了近1小時，又被教練要求退隊，原本教練屬意她去踢木蘭女子足球聯賽，是台灣最高層級的比賽，因此事被取消，也不讓她參加女足隊活動。壓力之下，她卑微地跟教練道歉，「我說我會去放棄，她就叫我先不要放棄，她再考慮一下，但當下我已經不想去了，覺得搞這齣太累。然後我放棄之後，她又說：『不是我不讓妳去，是妳自己放棄的。』」問她可覺得自己被教練PUA（心理操控）了？她苦笑了一下，「這真的是。」「我完全就是掌控在別人手裡，超不舒服。」

簡奇陞配合抽血實驗7次，說自己配合度高，還是懂服從的，雖然每次跟別人提起，「聽到的人都覺得很扯。」2024年暑假，她在IG上發限動，形容自己是實驗白老鼠，教練知道後大罵她一頓，她一氣之下離開，沒再配合實驗。開學後去上課，教練不准她上，因為沒打算給她學分，要她站在足球場邊。「最壞的打算是站到學期末，看她最後會不會給我學分。」站了2週，教練通知她的專責導師把她帶離。

揭發教練後 收斷腿恐嚇

簡奇陞在記者會中摘下墨鏡，表示自己沒犯錯，不需要遮掩。（人本教育基金會提供）

簡奇陞回顧當時心情，被教練當眾大罵、站足球場旁等候垂憐，我們外人聽來覺得充滿羞辱，但對她來說，更多的是恐慌，因為拿不到畢業證書，10年來的努力都白費；即便以同等學力考上研究所，能否取得教師資格也未可知。「我覺得很痛苦的，在於一個人的權勢，他大手一揮，你再努力都沒有用。」那時她到學校輔導室做心理諮商，諮商師認為她疑似遭教練霸凌，詢問要不要通報？「通報的對象是我的專責導師，就是把我帶離的人，他跟教練是麻吉，通報也沒用。」也因此，當時就沒有通報了。她苦笑了一下，對我們說：「很荒唐吧？」

體育界重輩分，看關係，講人脈。她揭發教練，等於斷了在體育界的發展，也引起很多體育人士看她不爽。有人揚言若在足球比賽中遇到她，「要讓我斷腿被抬出場。」為此媽媽還幫她保了醫療險，還有人在Dcard謾罵她，她已蒐證提告。「很多人認為我沒有必要這樣，方法不好。我反問他們：『如果是你，你要用什麼方法？』很多人認為不喜歡這環境就離開，我想這不是在解決問題，只是逃避問題。大家為了表面的和諧，寧願不講，但這個表面的和諧，是由很多人受傷組成的。」

第一次採訪，她正在思考論文研究主題，想了解運動員憂鬱症以及退場機制，隔1個月再見面，則是正在了解運動員如果沒有獎牌，是不是自我價值感會下降？因此讀了很多社會學的書。聊到她在網路上被攻擊品行有問題，她說：「道德解離，人在做不道德的行為會有愧疚感，他會幫自己解除。有一種是婉轉語言，不把這個人當人，像戰場上不小心殺了幾個平民，他們會說附帶損傷幾人；還有一種是無視傷害，像教練她會無視我們不開心，她也不敢去看我們抽血；另一種是把受害者形容成不完美的人，就是現在大家對我做的事，把我塑造成不完美的人，我不值得同情，所以他們傷害我就變成是應該的。」

到英國打工換宿時的簡奇陞，與兵工廠足球俱樂部隊友在比賽後一同喝酒慶功。（簡奇陞提供）

她很喜歡柏拉圖的洞穴寓言，提了好多次。洞穴中，有一群人從小被鐵鍊鎖住，只能面對牆壁，認為牆上的影子就是世界的全部，直到有一個人走出洞穴，看見刺眼的太陽，又回到洞穴，告訴洞穴裡的人何謂世界的真相，卻被洞穴裡視為入侵者。簡奇陞形容，目前外界對抽血實驗的檢視就是如此，體育生在體育班制度中，一直是被鐵鍊綁住的人。

她是走出洞穴的人。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

