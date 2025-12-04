當體育生開始說不6／跟不上時代的老教練 把體育界留在舊時代

簡奇陞在立陶宛參加當地的足球測試，她說自己的程度在立陶宛相當於國家隊，但在英國，連路人都踢得比她好。（簡奇陞提供）

視有特殊性 就是種隔離

馮喬蘭認為，在學校中，體育班與一般學生班級有別，體育班學生在年紀尚小時，不會意識到自己被區隔，但國高中體育班已與學校隔離。「這支隊伍在學校裡，但彷彿不在學校裡。校長在教育上的思考範圍不會思考到球隊，雖然得到獎牌，校長有光環，可是這仍然屬於教練，是教練帶出來的。大學時隔離得更明顯，體育生會覺得我不是這學校的一份子。」也因此，當體育班發生霸凌、性平事件，嚴重違反學生權益時，校方會將體育班視之與己無關。馮喬蘭說，在台師大女足抽血案，台師大認為競技運動系的女足隊有特殊性，就是一種隔離。

根據抽血案的調查報告，調查委員建議解聘教練，並2年不得聘任為教師，然而台師大教評會一開始對教練周台英的五項決議是：「次學年起不予晉薪」、「不得超授鐘點」、「不得在校內外兼職兼課」、「不得申請留職留薪出國研究或進修」、「不得擔任校內各級教評會委員或行政、學術主管」。如此過輕的懲處，立刻引起輿論譁然和抨擊。教評會做出過輕的決議，是否屬於包庇？馮喬蘭認為，教評會是三級（系、院、校）三審，「要追問哪一審變成最終決議？是系要解聘，到院變沒有解聘？ 還是系做出五項行政決議，到校時，照收？他們要解釋。」

南英工商女子籃球隊霸凌案和台師大女足抽血案，共通點在於教練都未跟上現代體育與教育觀念。馮喬蘭認為，跟不上時代的老教練，一旦具備發言與詮釋的權威，「等於把整個體育界留在舊時代，是很惡性的循環。」

教練證由相關運動協會管控，當霸凌、性平事件發生後，犯案或涉案教練仍可四處任教或開班授課，造成更多受害者。馮喬蘭認為，中央政府應建立「兒少教練專業認證」制度，教練若受學校聘用，或開班授課時會接觸未成年孩童，就應取得該證照，「教練必須了解兒少基本權利、兒少的身體與心理發展。」而中央部會也可藉此證照制度，對不適任教練進行限制。

體育班制度 絕對要廢除

立法委員陳培瑜認為，體育班制度必須廢除。

談到台師大女足抽血案，立委陳培瑜表示：「絕對不會是個案，在體育現場這麼多年的荒謬下，一定是通案，只是這個事情被看見了慘況。」

長年以來，體育班學生在國際賽事中奪牌，成為台灣人在國族想像上的投射，「可是他們在體制裡被不當對待，都被合理化。」應該接受正常教育的時間，被犧牲，換成訓練、比賽時間，「換的代價就是，他的學術能力沒有一般人好，是因為他比較笨才學不好嗎？不是，而是換的過程沒有人看見。」最後，形塑了體育班學生不會讀書的歧視。

陳培瑜認為，台灣人一方面讚賞哈佛大學畢業的林書豪會念書又會打籃球，卻又歧視體育班學生，認為體育班學生不會讀書是正常的，「為什麼我們不想看見有一群體育生是既會運動又會念書？」

「體育班絕對要廢除。」陳培瑜認為，體育班是極為落後的思維。她以日本甲子園為例，日本職棒選手從中脫穎而出，「其他沒進入職棒的學生，會覺得自己被拋棄嗎？他們在進棒球隊的時候，就知道只是一個高中階段，棒球不是全部。」

「我們現在是讓所有國高中體育班的小孩，覺得運動是他的全部。為什麼簡奇陞她墨鏡一拿下來，瞬間她就沒有路了？ 因為所有台灣運動員都被教成運動就是你的全部，你沒有服膺這個系統的權力結構，就沒有位子，沒有人會給你資源。」

人本基金會執行長馮喬蘭呼籲建立兒少教練專業認證制度。（人本教育基金會提供）

陳培瑜認為，目前體育班的狀況，是學生的出賽權與教練綁在一起，而學生的競賽成績也與教練的專任教練評鑑綁在一起。教練為了確保被續聘，獲取政府補助，「操死隊上的小孩，努力去比賽、得獎，才可以保住工作。」而當教練體罰、性侵、霸凌體育班學生時，學生為了出賽，只能忍受教練的不當對待，家長也會為了孩子的出賽或未來的發展，在發生重大侵害時，選擇包庇教練。也因此，陳培瑜認為專任教練的評鑑，以及升學方式，都不該與競賽成績掛勾。

陳培瑜提出質疑，音樂班與美術班不是放在文化部，而是教育部，顯然是以教育的角度看待；然而體育班，卻是放在運動部，「因為體育班是奪牌工具，現在放在運動部運動競技司底下，未來體育班被當成工具的狀況，絕對會加劇，我們會有更多為了國家奪牌而被犧牲，然後恨這個國家的小孩。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

