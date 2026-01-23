當黃國昌的面臭好臭滿！張惇涵遞中選會報告酸：請黃主席放心、它不是密件可以帶出去看...網讚「帥爆了」

民眾黨主席黃國昌捲入帶走國防機密文件風波，行政院秘書長張惇涵今（23）日率領中選會委員被提名人拜會民眾黨團，在遞交報告時，直接對一旁的黃國昌直言「請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看」，這段畫面在網上瘋傳，網友直呼「貼臉開大原來是這麼開心的嗎」、「張惇涵直接臭好臭滿黃國昌」。

張惇涵致詞時表示，今天帶領中選會委員被提名人拜會民眾黨團，總共有三件事情報告，第一、快速介紹七位被提名人，包含游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義。

廣告 廣告

張惇涵再說，第二、「我今天真的帶了一個報告來，朝野政黨都針對不在籍投票有許多討論跟提案」，下星期立院有安排公聽會，中選會去年發函22縣市選委會就此提供書面意見，報告匯集了意見，提供民眾黨團參考，也讓朝野之間審議相關法案時能更充分、理性。

張惇涵並說，以新北市選委會回覆來說，在現行狀況下是有很大的困難、不可行的。

張惇涵又說，第三、立委要參選縣市長的人，至少有20人，包含黃國昌總召在內，年底的九合一選舉距離不到十個月，誠摯呼籲朝野能就未來人事同意權審查，依照立院審查方式，讓中選會人事同意權盡快通過，一方面保障被選舉人，也保障全國所有選舉人權利，希望年底大選順利展開、協助，展開民主社會力量。

值得注意的是，會議最後，張惇涵把報告遞給黃國昌，並話中帶酸表示「最後我把真的報告送給民眾黨團，真的是報告，也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看」；不過，一旁的黃國昌聽聞此語，並未正眼看張惇涵，表情也未有變化。

此片段在網路上流傳，有不少網友笑說「一大早就這麼精彩的嗎，張惇涵直接臭好臭滿黃國昌」、「貼臉開大原來是這麼開心的嗎」、「張秘書長突然放箭」、「秘書長帥爆了」。

（圖片來源：三立新聞、Threads）

更多放言報導

卓榮泰要辯論總預算...國民黨團下戰帖要戰「卓榮泰、鄭麗君、張惇涵」！網酸：張惇涵1人輕鬆K.O.

曝賴清德、府方團隊「零時差陪伴鄭麗君」！張惇涵：陪伴我們的只有總統宵夜「燒餅蔥蛋加永和豆漿」