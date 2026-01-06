當「寶寶」海苔成為重金屬的避風港

近日，多款標榜「寶寶專用」的韓國進口海苔被驗出重金屬鉛、鎘嚴重超標，其中部分品項的鎘含量甚至超標 50 倍以上。這則新聞在育兒社群投下震撼彈，不僅是因為那些驚人的數字，更揭示了一個殘酷的現狀：在現行進口檢驗、國際法規與商業倫理的交織下，脆弱的嬰幼兒竟成了食安漏洞下的頭號受害者。 海苔（藻類）類產品在食品安全中長期處於模糊地帶，由於這類海中植物天生具有極強的吸附性，會濃縮海水中的礦物質與重金屬。然而，國際食品法典委員會（Codex）對於海藻類重金屬限量至今尚未訂定統一規範，導致各國標準不一，讓海苔類產品在國際貿易的法條中，一直處於尷尬的定位。 在韓國，海苔是國民食品，若以「一般食品」規範，這些產品或許游走在合格邊緣。然而，當產品進入台灣，標榜給「嬰幼兒」食用時，就必須面對嚴苛數十倍的標準。這種「標準差」給了跨國貿易可趁之機，商人在韓國以一般規格採購，在台灣卻以寶寶食品來包裝行銷，這種跨國標準的不對稱，敲開了食安防線的第一道缺口。 這些產品能透過層層管制進入市場，關鍵在於進口檢驗的「系統性失靈」。目前台灣對進口食品多採隨機抽驗，比例約在百分之二到百分之十之間，除非該項產品曾有違規紀錄，才會以補漏洞的方式列入加強抽驗，這意味著絕大多數國際貿易產品並未經過實際檢驗，只要完成書面審查的紙上作業即可進入市場。 更核心的問題在於申報上的漏洞，如果業者以一般「乾苔」品名報關，電腦系統根本不會觸發針對「嬰幼兒食品」的專案查驗。當監管系統只看紙本、不看包裝上的行銷字眼時，抽驗機制便淪為一種罰則極低的機率遊戲。例如有業者事後強調產品銷售對象是針對 3 歲以上兒童，以規避 0 至 3 歲嬰幼兒食品的嚴格標準，在法律邏輯上，這是一場高明的避險技巧，因為只要定義為一般食品，超標 50 倍的重金屬含量，瞬間可能就縮小到符合合格標準。 台灣雖是法治社會，但廠商早已藉由法律規定進行避險，家長若想提起食安損害賠償，必須負擔極高的舉證責任。由於重金屬對神經系統與腎臟的傷害是慢性且累積性的，初期往往沒有明顯症狀，很難證明孩子體內的鉛或鎘百分之百來自於吃下去的海苔，而非環境、飲水或其他食品。弱勢的消費者面對大企業的法務團隊，就算手上保留著經年的消費記錄，往往也只能領回寥寥無幾的退款，卻無處討回對孩子不可逆的健康損害。 從過去的「芬普尼毒雞蛋」到如今的「重金屬海苔」，這類原料端的污染事件不斷重演。當原料本身的海域或採集環境受到污染，這便不是工廠清洗就能解決的問題。許多家長在此時發動為孩子自製點心的呼籲，這是無奈之舉，卻也是在這個系統性失靈的時代，父母能為孩子築起的最後防線。 對於消費者來說，食安似乎已陷入一個絕望的迴圈，因為食安本應是政府與企業的集體義務，若制度不改，法律將繼續成為懂得鑽營者的保險，而弱勢的消費者將永遠難以獲得真正的保護。

