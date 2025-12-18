當《彌賽亞》碰上《平安夜》－2025台北愛樂聖誕音樂會12/21台中、12/23台北溫馨獻唱

▲首圖：台北愛樂合唱團Ｘ國立臺灣交響樂團即將在本週日（12/21）於台中，以及下週二（12/23）於臺北展開聖誕音樂會！右起為台北愛樂合唱團音樂總監古育仲、指揮楊書涵、國立臺灣交響樂團團長歐陽慧剛、台北愛樂合唱團藝術總監杜黑、女高音林慈音、女低音翁若珮、男高音林義偉、男低音謝銘謀

說到聖誕節的古典樂，就是韓德爾的《彌賽亞》莫屬了！台北愛樂合唱團與國立臺灣交響樂團將於12月21日（日）下午2點半於台中中山堂，以及12月23日（二）晚間7點半於臺北國家音樂廳，共同推出「2025台北愛樂聖誕音樂會─韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹」，除了邀請台灣青年指揮家楊書涵帶來《彌賽亞》第一部外，更會在下半場安排《平安夜》、《普世歡騰》等眾多經典聖誕名曲，為臺灣觀眾帶來溫馨歡樂的佳節氣氛。

楊書涵表示，前年他首次與台北愛樂合唱團合作，經驗十分愉快，這次要演出《彌賽亞》，對他來說是相當特別的曲目：「因為我以前也參加過合唱團，唱過這首曲子，現在能用指揮的觀點，全方位地關照此曲，再次給我不同的感動。」他表示《彌賽亞》的合唱與樂團部分，幾乎是勢均力敵的呈現，要如何抓到兩者之間的平衡，是指揮要特別注意的地方。同時台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，在合唱團之外，《彌賽亞》的獨唱角色也是相當吃重：「幾乎每一首獨唱曲都是精采的唱段，因此這次我們特別請到女高音林慈音、女低音翁若珮、男高音林義偉與男低音謝銘謀，這四位相當優秀的台灣聲樂家，相信能帶來極為優異的演出。」

國立臺灣交響樂團歐陽慧剛則表示，非常開心這次能與台北愛樂合唱團合作：「《彌賽亞》對我來說，就是古典音樂界『神曲』般的存在，可以經歷三、四百年永不退流行，還是一樣好聽跟感動。」同時，他也提到今年適逢80週年團慶的國立臺灣交響樂團：「能在這麼具有紀念意義的年末，與台北愛樂合唱團在台中與台北帶來演出，希望能在人們需要的時候，帶來寬慰與溫暖。」他也預告，兩者之間的合作不止於此，明年新的樂季，還會有很多節目安排，敬請樂迷期待。

本場音樂會集結超過250位演出者，以壯闊編制呈現多首深受觀眾喜愛的聖誕合唱作品，從熱鬧歡欣的《普世歡騰》、純淨柔和的P《平安夜》，到充滿節慶色彩的羅伯．蕭《聖誕節的美好氛圍》第三組曲，帶領觀眾置身在被和聲包圍的冬夜裡，感受節慶的喜悅與音樂的溫度。台北愛樂合唱團以其一貫精準、飽滿的合唱特色，搭配交響樂團的豐富層次，打造出專屬於歲末時節的音樂景致，為2025年畫下最溫暖而明亮的註腳。

指揮楊書涵表示：「希望可以透過音樂來傳遞正向的善意，特別是在我們現在的世界最需要的就是平安；所以真的很開心，可以在這個歲末時刻用音樂和大家分享，真的是一件非常美好的事情。」指揮家楊書涵現任美國奧勒岡交響樂團副指揮，曾獲波蘭第十屆費特伯格國際指揮大賽首獎，並活躍於歐洲、美國與亞洲的重要舞台，足跡遍及多國頂尖樂團與藝術節，是近年最受矚目的台灣青年指揮之一。國立臺灣交響樂團（NTSO）則是台灣歷史最悠久的交響樂團，自1945年創立以來，致力推動古典音樂普及與教育，並多次受邀於國際知名音樂節與場館演出，展現兼具傳統深度與現代活力的卓越實力。本次將是楊書涵首次指揮國立臺灣交響樂團，能擦出什麼樣的火花，音樂廳見真章！

「2025台北愛樂聖誕音樂會─韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹」將於12月21日（日）下午2點半於台中中山堂，以及12月23日（二）晚間7點半於臺北國家音樂廳演出，演出詳情請洽台北愛樂合唱團或國立臺灣交響樂團，購票請洽OPENTIX：12/21台中場、12/23台北場。