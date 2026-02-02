當「採購」成為「入場券」：地緣政治下市場准入的本質異變／魯云湘

魯云湘（政策與戰略研究員）

近年來，國際貿易的語言正悄然轉向。在過往自由貿易架構下，市場准入多被視為談判的「結果」，是關稅、配額與制度協商後的產物；然而，隨著地緣政治競爭升溫，市場准入本身正逐漸轉化為一種「前提」，不再只是談出來的條件，更像是交換而來的政治空間。

近期美國對中國大陸農業出口大幅下降的趨勢，提供了觀察此一轉向的視角。據美國農業部（USDA）數據，2025年前八個月，美國對華農產品出口較去年同期下降約54%，損失達74億美元，其中大豆出口幾乎歸零。在對中出口受限、對歐日談判空間有限的背景下，能源與農產品成為美國與新興國家互動的重要貿易焦點。對這些國家而言，擴大採購美國產品，已成為換取關稅緩衝、避免制裁，以維持經貿穩定的現實選項。

這種模式已非單純的貿易擴張，而更接近一種「地緣政治化」的採購考量。這種趨勢不僅限於全球南方，對於如臺灣這類中小型開放經濟體而言，處境更顯敏感。相較於日本或歐盟，臺灣在對美經貿互動中，缺乏大規模投資計畫或制度聯盟作為對等籌碼；擴大能源與農產品採購，遂成為最直接且具可行性的回應方式。臺灣近期宣布未來四年將採購逾100億美元的美國農產品，並計畫將美國液化天然氣（LNG）進口占比從10%提升至30%，便是在多元化供應名義下的戰略調整。

問題不在於採購本身，而在於貿易決策逐漸承載了超出經濟層面的政治期待。當市場准入、關稅待遇與特定採購路徑掛鉤時，貿易決策便不再僅涉及成本與效率，可能牽動自主性與長期發展路徑。

進一步看，採購的影響絕非僅止於當下。長期能源或農產品採購，往往伴隨規格選擇、供應鏈配置與金融配套的同步調整，使看似可逆的經貿決策，可能轉化為較難更動的結構安排。例如，臺灣對美國 LNG 依賴度的提升，往往伴隨基礎設施升級與儲運系統對比，這種調整一旦完成，依附關係或會內化為發展路徑的一部分，增加未來的轉向成本。

同時，市場准入的政治化，反映國際規則秩序的碎片化。當「擴大採購」取代制度談判成為主軸，貿易體系便由以規則為核心的多邊架構，轉向更具權力色彩的雙邊協商。對依賴透明規則保護的中小經濟體而言，這意味著不確定性與經貿安全成本的潛在上升。

此外，經貿議題「安全化」的邊界日益模糊。當貿易與農業採購被包裝為國家安全問題，政府進行純粹成本效益分析的空間便受到壓縮，資源配置偏離經濟理性的風險也隨之增加。

從全球南方的貿易轉向，到臺灣所面臨的經貿現實，這並非單一政策的結果，而是高政治競爭下國際秩序的結構性變形。當規則退居次位，市場准入成為政治條件，中小經濟體所能保留的彈性也將隨之收縮。這或許不是一個需要立即表態的問題，卻是一個值得持續檢視的深刻轉折。（圖／作者提供）