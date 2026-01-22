當一日台鋼球員！開箱3億皇鷹學院、拿限量春訓紀念球 1／26限額開搶

「燦星旅遊」攜手「台鋼雄鷹」推出「春訓賞鷹團」，讓球迷體驗當一日球員。（燦星旅遊供圖）

想體驗職業球員日常嗎？「燦星旅遊」攜手「台鋼雄鷹」，首度推出「春訓賞鷹團」，讓球迷有機會走進斥資3億元打造的皇鷹學院訓練基地，近距離感受職業球隊春訓氛圍，還能獲得限量春訓紀念球、與球員互動簽名。每梯只限100位球迷，1月26日中午12點正式開搶。

皇鷹學院首度開箱，感受職棒殿堂魅力

台鋼集團斥資3億元打造的皇鷹學院，是台灣職棒訓練設施的新標竿，也是台鋼雄鷹（棒球）、台鋼獵鷹（籃球）與台鋼天鷹（排球）3支職業隊伍的共同基地。球迷將由專人導覽，直擊標準棒球場、室內打擊區、公共交誼廳及水療防護空間，親身感受球員備戰與日常生活細節。

參加「春訓賞鷹團」，可以一睹球員在皇鷹學院室內打擊區練習的日常。（燦星旅遊供圖）

球員近距離互動，春訓熱情零距離

參加者除了能深入場館，還可與球員面對面互動，簽名、合照，讓球迷不再只是場邊觀眾。燦星旅遊副總經理陳雅萍表示，這次活動就是要把球迷從看台帶進訓練場，讓大家親身感受球隊「做伙拚」的精神。

除了深入3億打造的場館，還能與球員相見歡。（燦星旅遊供圖）

珍藏春訓紀念，體驗限定美味

每位參加者都可獲得限量春訓金標紀念球，極具收藏價值。同時，活動合作夥伴「漢堡王」，會提供華堡或國王大雞堡2選1的能量餐，讓球迷在享受訓練氛圍的同時，也能補充元氣，感受職業球隊後勤支持的魅力。

只要參加「春訓賞鷹團」，每人可獲得一顆2026春訓金標紀念球。（燦星旅遊供圖）

忠實粉絲專屬福利，雄鷹巴士接駁

針對「鷹國會員」，報名成功者還有機會抽中雄鷹巴士接駁資格，限額60位，採抽籤制，能享受與球星同級的專屬交通待遇，讓球迷體驗全方位的尊榮感。

「鷹國會員」報名成功，還有機會乘坐與球星同級的尊榮巴士。（燦星旅遊供圖）

限額報名，1／26中午開搶

這次的春訓賞鷹團，每人體驗價1,399元，每梯限100名。報名採「一單一人」制，需確保資料正確以利保險與資格審核，報名詳情請見燦星旅遊官網。



