當 WHO 選擇政治而非科學：全球公衛重建的台灣時刻
施文儀／前疾管局副局長、涂醒哲／前疾管局局長、衛生署署長
2026 年 1 月，全球公共衛生史翻開了震盪的新頁。美國正式宣布退出世界衛生組織（WHO），衛生部副部長 Jim O’Neill 在 X 上的發言，直接戳破了這個國際組織多年來的假面具：
「世衛在 2019 年忽視了台灣對 COVID-19 的早期警告，假裝台灣不存在。它忽略了嚴謹的科學……美國將在沒有日內瓦這些『歐洲官僚』的情況下，繼續進行國際傳染病協調。」
這段直白的貼文語氣，不僅是美國對 WHO 治理失能的終極審判，更為台灣長久以來的處境伸張了遲來的正義。
Jim O’Neill 雖然沒有明白指控，但大家都知道美國最不滿意的是WHO已經被中共介入並掌控，WHO配合中共需求，拖延宣布全球緊急事件，使得疫情一發不可收拾，禍延全球。
制度性的傲慢：WHO 對《國際衛生條例》（IHR）的帶頭違規
我們對 WHO 最嚴厲的指控，不僅在於其政治偏見，更在於其對自身標榜的 IHR 精神的公然踐踏。
2019 年底，儘管台灣並非會員國，但基於維護全球公衛安全的責任，我們依然嚴格遵循 IHR 精神，第一時間通報了可能「人傳人」的異常肺炎風險。然而，WHO 卻因為政治門檻，將台灣的緊急警告降格處理。在他們的官僚體系中，台灣的通報稱不上是預警，僅被視為非政府組織向 WHO 索取資訊的普通文件。
這不僅是專業判斷的失誤，更是 WHO 自己不遵守 IHR的具體證言。IHR 的核心在於跨國界的資訊透明與即時應變，WHO 卻因為政治身分而封殺關鍵警報，這種帶頭違規的行徑，已徹底動搖了其作為全球公衛領導機構的正當性。
戰略抉擇：支持「新平台」，但不盲從「新政策」
隨著美國衛生部長小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）上任，其對疫苗的懷疑論調引發了全球公衛界的集體焦慮。面對美國遲了六年退出 WHO ，台灣的立場必須清晰且具備自主性：
台灣堅決支持美國退出失能的 WHO。我們呼籲美國重組一個沒有中國政治干預的世界衛生平台。台灣願意加入一個真正「去政治化」、尊重實證科學且資訊共享的新型國際衛生平台。
這將是台灣擺脫政治枷鎖、實質貢獻世界的契機。但是台灣仍應堅持疫苗科學的獨立性，支持新平台並不代表台灣得無條件認同目前美國政府的疫苗政策。 我們深知疫苗懷疑論對於公共衛生可能帶來的負面影響，台灣應持續秉持實證醫學、嚴謹的科學數據以及多年積累的防疫經驗。在支持美國重塑全球公衛秩序的同時，我們拒絕盲目跟從美國的疫苗政策轉向。台灣的公共衛生政策，始終應以守護國民健康為最高指導原則。
這不只是權利，更是專業責任
當 WHO 選擇「假裝台灣不存在」時，它已失去保護全人類的資格。台灣在此刻的選擇，是展現作為「公衛大國」的戰略定力：我們擁抱改革，支持建立一個公平、專業的新架構；同時，我們也守護科學實證，不因國際政治的更迭而動搖公衛核心價值。
這不僅是台灣爭取國際空間的機會，更是我們對全球公共衛生應盡的科學與道德責任。
