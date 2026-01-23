當 AI 衝擊世界，我們該如何與 AI 協作？SITCON 2026 索票開始！
【記者 沁諠／台北 報導】東亞最大學生計算機年會 SITCON（Students’ Information Technology Conference）宣布，SITCON 2026 將於 1 月 25 日晚上 8 點正式啟動第一波索票。今年主辦單位以「Jam the Chaos」為年度主題，呼應當前 AI 浪潮下的資訊挑戰，並首度由學生團隊自行規劃開發索票系統，對仍在學的籌辦成員而言，是一項兼具技術實作與時間管理的雙重挑戰。因場地與活動規劃限制，首波將釋出學生票與一般票共逾 600 張，名額有限，務必把握機會。
SITCON 學生計算機年會由學生社群自主籌辦，堅持開源精神，十年不變的零門檻參與自 2012 年創辦以來，始終秉持著「學以致用、教學相長」的核心精神，為國小至研究生各齡學子打造一個分享知識、激盪想法的平台，今年更獲得青志獎提名總決賽。參與者年齡層涵蓋國小至研究生，活動形式多元，展現學生技術社群的創新與活力。並且在十多年來堅持不收費的原則，降低學生參與門檻，鼓勵年輕世代站上舞台，讓資訊教育與開源文化在臺灣持續茁壯。
▲林之晨先生在 SITCON 2024 與學生分享自身創業經歷，給同樣想走不一樣道路的學生們，更多激勵與勇氣。
從開發到維運：學生團隊親手打造全新索票系統。值得特別注意的是，今年的索票系統與以往不同，系統由 SITCON 學生團隊自行規劃與開發完成。即使面臨期末考的壓力，團隊仍投入大量時間進行系統設計與壓力測試，並確保平台能承載數百人同時上線的流量需求。透過實際動手打造並承擔大型活動系統的開發與維運挑戰，展現出臺灣資訊教育在培養技術實作能力與自主學習的具體成果。
SITCON 年會當天，會場將聚集超過千名來自全台各地的學生。活動現場除了會有 20 場以上由學生講者主持的技術議程外，更邀請多為業界知名人士舉辦 Keynote 與論壇，期待給學生不同的視野。除此之外，場外更設有各大資訊社群與企業攤位，配合由 SITCON 精心設計的主題活動，促進學生與攤位更多面對面交流的機會。
今年 SITCON 2026 以「Jam the Chaos」作為年度主題，期望成為學生在 AI 與資訊混沌時代中相互交流、彼此啟發的匯流點。年會不僅是一場技術分享的盛會，更是一個讓年輕世代思考科技如何影響社會、並親自參與未來建構的行動平台。SITCON 邀請所有關心資訊科技發展與創新實踐充滿熱情的學生，一同加入這場即興合奏，在混沌之中，譜寫屬於自己的創新樂章。（照片記者沁諠翻攝）
▲SITCON 2025 會議廳
SITCON 學生計算機年會 2026 「Jam the Chaos」
活動時間：2026 年 3 月 28 日（星期六）08:30 ~ 18:00
活動地點：中央研究院人文社會科學館（臺北市南港區研究院路二段 128 號）
索票網址 ： https://tickets.sitcon.org/sitcon2026
年會官方網站： https://sitcon.org/2026
也可至 https://sitcon.org/donate 支持 SITCON 的理念，協助這項由學生自主策劃、持續推動的科技教育活動延續下去。
