當13次五月天開場嘉賓 蕭秉治吸粉無數曝生日願望

蕭秉治許下到更多城市演出的生日願望。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治去年《活著 Alive》演唱會完封北高雙蛋後，帶著滿滿的能量完成北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京六個城市的演出，他說：「很感謝來到現場的大家的大合唱和應援，我都記在心裡，覺得音樂被越來越多人喜歡的感覺很幸福。」日前迎來生日的他許下願望，期待新的一年到更多地方演出，讓歌迷不用舟車勞頓，可以在居住的地方看到他的演出。

蕭秉治近年擔任五月天《回到那一天》演唱會13場開場嘉賓，收獲了不少愛屋及烏的歌迷，他很感謝師兄給他的機會，也很謝謝歌迷的支持，讓他7月4日能到馬來西亞舉辦個人首次專場，以及上海演唱會完售再返場，他說：「屆時會有不同的歌單希望帶給歌迷不一樣的驚喜，也希望跟我一起飛的大家都要注意安全。」而原定去年10月4日要舉辦的香港演唱會因故延期，沒忘記這個約定的蕭秉治也保證今年一定會赴約。

蕭秉治嘗試馬來西亞榴槤冰。（圖／相信音樂提供）

日前蕭秉治擔任五月天馬來西亞場的開場嘉賓，把握時間踩點打卡，在工作人員帶路下前往熱門景點鬼仔巷，一覽復古壁畫、老式建築彷彿穿越時空的懷舊氛圍，現場很多馬的裝置，還被眾人拱跳他為Energy創作的〈馬上去〉，最後在工作人員推薦下，首次嘗試了榴槤冰，本來不太敢吃榴槤，吃了一口覺得還不錯，很推薦歌迷來看他演唱會時一定要來試試。

