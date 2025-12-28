當15國海外慈青在花蓮經歷地震那一刻

突如其來的搖晃，一句句「earthquake、地震」伴隨著小小的尖叫聲，在11月27日晚間23點05分，陸續在花蓮靜思堂園區的國際志工寮房海外慈青安單樓層造成不小的騷動。

11月27日晚間，臺灣宜蘭縣政府東方32.3公里(臺灣東部海域)發生芮氏規模7.0地震，造成宜花東及西部地區分別震度四級的有感地震。27日晚間地震發生後，位於花蓮靜思堂園區的國際志工寮房住著15國600名的各國慈青營隊學員。

地震發生的當下，從海外來臺灣花蓮參加慈青營隊的學員安單寮房，出現不小的騷動與小小的尖叫聲。因為許多國家的年輕學員根本未經歷過遇到地震的經驗，所以一遇到四級有感地震來臨，會出現騷動不安的現象，實屬正常，幸好，負責慈青營隊的指導師父及照顧海外慈青生活的台灣籍的慈青營隊行政隊輔，立即一一安撫這群海外學員不安的心。

而相較於海外慈青學員安單區面臨四級有感地震來臨時的騷動，安單在同一棟建築不同樓層的上百名台灣慈青樓層，則相對安靜且淡定自處，甚至還有臺灣慈青主動到國際慈青樓層關懷。

27日這一晚，是全球慈青營隊結合台灣慈青安單在花蓮的最後一晚，而這群15國學子在花蓮的最後這一晚，遇到台灣常見的地震，也親自見證到不一樣的體驗，更讓這群海外學員見證到台灣人在面臨騷動恐慌時，那種主動關懷受驚嚇者膚慰的溫暖。

（撰文／TCnews慈善新聞網東部新聞中心，攝影／田智賢）