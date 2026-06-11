當2幼子面前13刀殺夫妻！最高法院撤銷死刑發回更審…律師揭關鍵原因

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記者吳泊萱／台中報導

凶嫌吳龍滿殺死鄰居夫婦，案件上訴最高法院後撤銷死刑發回更審。（圖／資料照）

高雄65歲男子吳龍滿，2023年間因嫌樓上鄰居太吵，竟持刀闖入鄰居家，在2名幼童面前殘忍殺害其父母，一、二審均被判處2個死刑，結果案件上訴至最高法院，法官認為殺人動機有待釐清，也有重新精神鑑定必要，撤銷死刑判決發回高雄高分院更審。判決結果引發輿論熱議，曾任高等檢察署檢察官的林柏宏律師分析，死刑案件審理須格外慎重，因此承審法官會針對一、二審有疑慮部分發回調查，這是為了釐清所有疑點，出於慎重考量才做的決定。

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曾任南投、台中、屏東地檢署檢察官、主任檢察官及高等檢察署檢察官的林柏宏律師指出，根據二審判決書指出，吳龍滿在一審國民法官審理時，並未認定殺人動機，案件上訴二審後才認為動機是噪音，其預謀犯案的認定與卷證不符，但「殺人動機」是判處極刑的重要量處因子，一、二審在動機認定上出現歧見，所以最高法院認為有必要釐清犯案動機，這是發回更審的原因之一。

其次是精神鑑定必要性，林柏宏律師解釋，本案被告吳龍滿在審理期間，曾由長庚醫院及屏安醫院進行精神鑑定，其中屏安醫院的量刑前評估調查報告記載，吳男拒絕陳述、接受鑑定或測驗，以致未能完整進行鑑定，只能依據法院提供的書面及醫院訪談資料判斷，鑑定內容不完整。

且屏安醫院曾函文法院，應針對吳男的責任能力一節進行鑑定，再實施量刑前調查鑑定報告，一、二審均未分開鑑定。加上吳男辯護人曾聲請委託其他機構再次實施鑑定，但二審法官以吳男多次拒絕配合鑑定，法院無從強制吳男機受訪談或接受實施相關測驗為由，駁回辯護人聲請。

綜合判決書內容，林柏宏律師認為，關於吳男精神鑑定部分，最高法院認為仍有疑慮，必須探求所有可能性，因此當被告或其辯護人提出爭執時，應盡可能完善所有調查。

面對吳男辯護人主張，吳男並未傷害2名未成年幼童，仍有憐憫之心一說，林柏宏律師認為，這確實有可能成為法官量刑時的考量原因之一，但他認為案件還是要回歸行為本身，吳男持刀殘忍殺害鄰居夫妻是事實，就應該針對其行為論刑，而不是以現場沒有被殺害的對象，去判斷吳男是否泯滅人性。

林柏宏律師指出，根據《刑事訴訟法》規定，被宣告死刑的案件，無論原告或被告是否上訴，原審法院都必須依職權逕送上級法院審判，這是因為死刑會剝奪被告生命，在案件定讞前必須格外慎重，因此死刑案件進入最高法院後，只要有任何疑點尚未釐清，就有高機率發回更審。



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