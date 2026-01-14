當2幼童面殘殺父母！高雄惡鄰不認罪 二審仍判死刑

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

高雄63歲男子吳龍滿2023年因不滿鄰居發出噪音，竟闖入鄰居家中，在2名幼童面前殺死其父母。一審法官認為，吳龍滿預謀殺人且手段殘忍，事後毫無悔意，判處死刑。案經上訴，高等法院高雄分院今（14）日二審宣判，駁回上訴，維持死刑判決。

高雄男子吳龍滿（中）因不滿鄰居發出噪音，竟闖入鄰居家中，在2名幼童面前殺死其父母，隨後變裝逃亡至屏東被逮。（圖／翻攝畫面）

回顧事件，居住於高雄苓雅區的吳龍滿因不滿樓上鄰居羅男一家長期發出噪音，2023年9月15日上午7時許持預先買好的水果刀闖入鄰居屋內，在2名孩子前砍殺蔡女5刀，後又走進主臥室，刺殺正在睡覺的羅男8刀。吳男犯案後立刻逃逸，騎車一路南下，過程中藏匿凶器、作案衣物，試圖湮滅證據。不過皆被沿途監視器拍下，最終於屏東縣枋寮鄉落網，訊後遭聲押獲准。

廣告 廣告

一審高雄地方法院合議庭認為，吳龍滿預謀殺人，犯罪事實明確，且吳男在偵查時行使緘默權、明確否認犯行，接受醫院鑑定及庭審時皆毫無悔意，未發現吳男有更生教化、再社會化可能，法官一致判處死刑、褫奪公權終身。雖然吳龍滿放棄上訴，但檢察官依職權上訴。

高雄高分院於去年12月15日開庭，吳龍滿庭審前竟質疑2名小孩的證詞，並要求傳喚2人出庭，但因孩子聽聞要出庭情緒不穩，經醫生評估後作罷，而吳龍滿仍否認犯罪。高雄高分院今日宣判，由於吳男涉嫌重大且犯後態度惡劣，至今未認罪，因此駁回檢察官上訴，維持一審判決，依犯2個殺人罪，判處吳男死刑，褫奪公權終身。

高雄市苓雅區武廟路一處社區，2023年9月發生驚悚凶殺案，羅姓夫妻慘遭樓下鄰居吳姓男子持刀砍死。（圖／翻攝畫面）

更多FTNN新聞網報導

高雄陳家告贏高市府！「過度稽查」被打臉？澄清湖球場3.3萬罰單遭撤

高雄死亡車禍！轎車搶快違規左轉撞直行機車 25歲男騎士拋飛不治

高雄阿姨上班好急 「連3天闖5紅燈」 遭網友剪輯合輯檢舉

