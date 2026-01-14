當2幼童面殘殺鄰居夫妻 高雄惡鄰吳龍滿二審仍判死

砍死鄰居夫妻的高雄男子吳龍滿遭判處死刑。（資料畫面）

高雄市苓雅區於2023年發生一起駭人聽聞的鄰居凶殺案，男子吳龍滿因長期不滿樓上鄰居發出噪音，竟持刀闖入鄰居家，當著兩名年幼孩子面前刺死羅姓夫妻。一審高雄地方法院重判吳男兩個死刑，案件上訴後，高等法院高雄分院於今（14日）正式宣判，上訴駁回，維持死刑判決。

回顧案情，2023年9月15日上午7時許，吳龍滿預藏刀械，趁羅家大門未閉之際逕行闖入，他不顧羅家當時僅5歲與6歲的幼子在場，殘忍地在客廳與臥室接連刺殺羅男與蔡姓妻子，導致兩人當場身亡，孩子們驚恐目睹父母遇害全程，狂奔下樓向管理員求救，而吳男則騎機車逃往屏東，同日遭警方拘捕。

在審理期間，吳男的態度令法官與家屬極為憤怒。根據一審判決書，儘管血跡DNA證據確鑿，且幼子指證歷歷，吳男仍堅稱沒殺人或行使緘默權。吳男在接受鑑定時威脅醫護，甚至在庭上當眾對被害人家屬叫囂，指稱死者蔡女的父親「更該死」，被法官認定完全沒有教化可能。

二審期間，吳男竟要求傳喚目睹雙親遇害的孩子出庭作證，企圖對稚子進行二度傷害，所幸合議庭徵詢醫師後，裁定保護孩子不需出庭。

高等法院高雄分院維持死刑的理由包括，吳男犯案前預備刀械、行凶後計畫性逃匿，顯示其具備完全的辨識與控制能力。考量其犯案動機僅因噪音糾紛便奪走兩條人命，並在年幼孩子心中留下永恆創傷，惡性極其重大。法官認為，吳男至今未曾向家屬道歉，且犯後態度極度惡劣，最終決定維持原判，處以死刑並褫奪公權終身。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





