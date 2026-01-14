當2稚子面前砍死父母 高雄惡鄰居吳龍滿二審判2死刑
高雄市男子吳龍滿懷疑樓上鄰居製作噪音，112年9月，竟然當著鄰居2名稚子面前，持刀砍死羅姓夫婦，一審被高雄地方法院判處2個死刑，褫奪公權終身，全案上訴後，高等法院高雄分院今天（14日）二審宣判，合議庭維持原判2個死刑。
高等法院高雄分院行政庭長李淑惠說明合議庭法官維持原判2個死刑的理由：「被告是基於直接故意而實施殺人犯行，已經符合大法官判決以及兩公約施行法所指的『個案犯罪情節最嚴重』的基本要求，另外，審酌被告只因為生活細故就起意殺人，無視被害人幼年子女在場，就逕行殺害被害人，不僅犯罪手段殘忍，也不是出於精神障礙或心智缺陷所為，而且，依照他的犯罪動機，應該有再犯相類犯行的可能性，事後他也沒有後悔的意思，而合議庭也認定，沒有其他可以透過相關手段促使他更生教化、再社會化的可能，因此認為原審量刑妥適。」
這起被告吳龍滿當著被害人夫婦2個年幼孩子面前行兇的殺人案發生在大前年（112年）9月15日早上7點多，只因為不滿住處深夜傳出不明聲響、他懷疑是從住在樓上的被害人家裡傳出來的，竟然持刀上樓，當著正準備出門上學的2名幼童面前，將他們的父母砍死，手段兇殘。（溫蘭魁報導）
◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。
