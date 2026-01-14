當2童面前砍死鄰居夫妻！冷血兇嫌二審仍判死刑

〔記者蔡清華／高雄報導〕男子吳龍滿疑因不滿樓上鄰居太吵，竟當著被害人兩名幼子面前殘殺他們的父母，逃逸被捕後始終不認罪，還導致兩名幼子自責「開門放壞人進來殺爸媽」，高雄地方法院宣判吳男兩個死刑，褫奪公權終身。經上訴二審高等法院高雄分院，今天上午宣判駁回上訴，維持兩個死刑判決。

吳男和被害人家屬均未到庭聆判，吳身著綠衣一頭白髮，以遠距視訊聆聽判決，法官宣讀判決主文後，吳以聽不清楚為由，要求再講一次，法官重述維持地院判決後，才回了一句「喔」，之後還押監所。

高雄高分院去年底開庭前，偵訊均行使緘默權不認罪的凶嫌吳男，質疑羅姓夫婦2名小孩證詞，要求傳喚目前仍在台北就醫的2童，2人獲悉要出庭，身心情緒出現不穩，經醫生評估不宜到庭而作罷，吳仍堅持小孩要出庭，法官最後當庭諭知不再傳兩名幼童作證才罷手。

被害人家屬委任律師指吳龍滿不僅殺了兩名幼子父母，堅持要傳小孩作證，根本是想要從「心理上」再殺了2孩童，可見他毫無悔意，態度極為惡劣。

2023年9月15日上午7點多，住在高雄某大樓的吳龍滿(65歲)，持一把水果刀從逃生梯走到樓上，當時蔡女(35歲)正在處理小孩上學的事，吳男直接進入客廳，當著兩個小孩的面，直接砍刺蔡女5刀，蔡女當場死亡。吳男再走到主臥房刺殺還在睡覺的男屋主羅男(36歲)胸、肩等8處，傷口深入心、肺等部位，當場死亡。

吳男殘殺鄰居夫妻後，未發一語走出羅家門直接下樓逃亡，兩個孩子嚇到不知所措，趕緊下樓向管理員求救「我爸媽被殺了！」

吳男犯案後換裝逃往屏東，還藏匿凶刀、作案衣物，落網時，他曾口頭坦承犯行，但後續偵訊均行使緘默權，檢察官認為他犯後態度不佳、毫無悔意，向法院求處死刑。

