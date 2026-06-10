當2童面殘殺父母！高雄男二審判2死刑遭撤銷 最高法院理由曝光
【緯來新聞網】高雄一名吳姓男子2023年因不滿樓上鄰居太吵，竟闖入對方家中，當著2名孩童的面前殺死其父母，一、二審均重判2個死刑，褫奪公權終身。然而，案件經上訴，最高法院審理認為案情有重新調查必要，且吳男未做精神鑑定，因此撤銷死刑判決，發回高雄高分院更審。
高雄一名吳姓男子不滿鄰居太吵，2023年持刀砍殺樓上夫妻。（圖／翻攝畫面）
事件發生在2023年9月15日上午7點多，住在13樓的吳男因不滿樓上羅男夫妻一家長期發出噪音，持利器從逃生梯上樓。當時羅男的妻子蔡女正要帶2名兒子出門上學，吳男直接闖入屋內，朝蔡女猛砍，接著又走進主臥室，猛刺正在睡覺的羅男，手段兇殘，導致2人傷重當場死亡。
隨後吳男從樓梯間步行下樓，再騎機車往屏東方向逃逸，沿途棄置案發時所穿著衣物及鞋子。警方獲報後調閱監視器追查，在當天上午10點30分左右於屏東縣枋寮鄉逮人。
檢方提起公訴後，一審高雄地院國民法官審理後，判處吳男2個死刑。案件上訴第二審，高雄高分院今年1月間駁回上訴，維持原判，全案再上訴到最高法院。
最高法院認為，一審並未認定吳男殺人動機，但二審卻認定吳男懷疑是樓上住戶發出噪音，而稱吳男為預謀殺人，此部分與卷證資料不符。另外，最高法院也認為還有必要再對吳男做精神鑑定，以符合113年度憲判字第8號判決的要求，因此撤銷二審的死刑判決，發回更審。
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