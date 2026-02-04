當AI結合智慧型手機！ 和碩董座童子賢：老幹新枝發新芽！

和碩集團董事長、台灣玉山科技協會理事長童子賢出席台灣玉山科技協會2025年歲末晚宴。

智慧型手機發展趨於成熟，從各手機大廠仙拚仙卻難見革新可見一斑，不過和碩董事長、台灣玉山科技協會理事長童子賢倒是有了新解，在人工智慧（AI）的加持下，他認為「老幹新枝發新芽！手機結合AI應用，若能找到著力點，相信會有新的局面！」

童子賢回顧：「從蘋果（Apple）發表iPhone後，打開智慧型手機先河，2010年則步入智慧型手機普及年，到現在其實也16年了，也盤踞數位產品盟主16年，算是相當久，過程中，數位相機也因此被智慧型手機所取代。」

審視全球購買動能，童子賢點出：「歐、美、日本等經濟高度發達國家，智慧型手機已經相當普及，如果還要拓展動能，一定是往原來消費不起手機、而現在可以大量購買手機的地方。因此，接下來智慧型手機的成長得要觀察中所得的國家，或者是開發中的國家。」

童子賢還提醒：「新科技有望促進產品消費力，如AI跟智慧型手機結合，如同筆電受到平板的影響，卻也因為電競筆電重新崛起，接著還有比特幣挖礦帶動流行，這就是『老幹新枝發新芽』的概念。」

「如果手機結合AI應用，若能找得到著力點，我相信會有新的局面！」童子賢表示期待。

