當AI遇見余光中 中山大學藝文雙聯展至11月7日
農曆九九重陽節也是詩人余光中冥誕，國立中山大學文學院以詩意向大師致敬，舉辦《AI、詩與光影：當「靈光」遇見「陽光」》雙聯展，為中山大學四十五週年校慶揭開序幕；該展覽由「人文科技週」與「數位人文與AI藝術潛力國際研究群」共同策劃，自即日起至十一月七日在校內360藝文空間登場。策展團隊以AI生成藝術與互動裝置重新詮釋余光中的詩作，探索在科技普照的時代，人類創作那份不可取代的「靈光」；或是用詩句和攝影銘刻季節遞嬗、光影變幻所帶來的身心感受。(見圖)
中山大學文學院副院長兼策展人之一羅景文今(卅)日說明，該展覽分為《靈光「現」場：文藝家與他們的產地》與《縮時顯影：季節光影印象》兩大展區。《靈光「現」場》由藝術家陳昱榮、謝福音以及中山大學研究群共同創作，他們以詩人余光中的作品為靈感，結合AI生成圖像、聲音轉譯與互動裝置，讓觀眾在詩的語境中身臨其境；《縮時顯影》則由中山大學南嶼詩社與文學院師生共同策展，以「複色光」、「光閘」、「菲林」、「失焦」等四個篇章，詩人觀照環境或自身，將四季的光影變化和生活輪轉化作展覽現場的季節印象與情感密語。
走進展場，三件以詩人余光中為靈感，結合AI的作品極具互動性。〈冷雨低迴〉取材自〈聽聽那冷雨〉、〈雨聲說些什麼〉等詩作，透過聲音辨識與影像轉譯技術，將詩句節奏轉化為聲波與水紋，讓觀者彷彿置身於詩人筆下的雨幕之中；〈To be〉以余光中對「存在」的哲思為出發點，運用生成式影像與互動投影，透過觀者的移動與凝視，讓詩意在光影交錯間不斷生成、流動與消逝，呼應詩人對生命流變的探問；〈花韻流影〉則取材自余光中〈水仙操：弔屈原〉將「水仙」與「操」分別象徵形象與樂律，融合彩繪、聲音與AI演算，讓畫布上的花影隨之閃爍、變幻，展現科技如何成為詩意延伸的載體。
此外，南嶼詩社展現春天的〈複色光〉，由多彩圓片與藤蔓構成，蝴蝶在牆面與光影間穿梭，形成柔和明朗的春日印象；〈光閘〉懸掛著綠色壓克力方塊與藍染布，彷彿夏日的明亮閃光，青翠的植物則是躍動的生命在狂放；〈菲林〉以落葉與手寫詩句記錄秋天的私語；〈失焦〉利用原有的空間屬性，以霧面塑膠與棉絮等媒材，來模擬不斷漫出浴缸的水珠或泡沬，再現冬日時常蔓延而出的蕭寂情緒。《縮時顯影》展覽不僅讓觀眾「看見詩」，更能「走進詩」，感受時間、情緒與自然的交織及共鳴。
中山大學校長李志鵬表示，這場展覽以藝術回應科技浪潮，是中山校慶最具人文溫度的禮物；「大學不僅要引領科技發展，更要滋養人文深度」，這場展覽提醒我們，在AI普及的時代，創作的靈光與感性依然無可取代。
文學院賴錫三院長指出，「人文科技週」希望讓人文之風自然流動於校園，實踐「科技向前走，人文當靠山」的理念，展現人文與科技並進的新中山精神。
羅景文強調，中山大學成立「數位人文與AI藝術潛力國際研究群」，正是希望在AI時代探索人文創作的新可能；在創作的過程中，追求的絕非AI帶來的「機械複製」與效率，更不希望創作者被技術的洪流所淹沒，而是關心如何在人機協作的過程中，發展出全新的藝術模式，展現創作者的個人特色與獨特風格，培養能「實現藝文創意與科技深度交融」的未來人才，並呈現中山人文科技領域的嶄新成果。展覽開放至十一月七日，邀請師生與民眾一同來體驗。
