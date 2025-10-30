當AI邂逅人文靈魂 藍衫女孩的職涯新思路

蘭陽女中為啟發學生保持人文思考能力，並將科技運用於未來規劃 ，舉辦「AI時代的人文力量×未來職涯新想像」講座。（蘭陽女中提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

在AI科技浪潮席捲全球的時代，人文素養成為定義「人」在未來價值的重要關鍵。宜蘭縣蘭陽女中為啟發學生保持人文思考能力，並將科技運用於未來規劃 ，舉辦「AI時代的人文力量×未來職涯新想像」講座及台灣人工智慧協會贈書儀式。

活動中，台灣人工智慧協會理事長林建憲特別致贈一百本AI暢銷書籍「台灣人工智慧實戰解方精選50」，鼓勵蘭女學子勇於跨界思考，掌握屬於「藍衫女孩」的未來優勢 。

此次活動由蘭陽女中校長陳銓與台灣人工智慧協會林建憲理事長致詞揭開序幕。兩位皆勉勵學生不只要懂得科技，更要深入思考「人」在AI時代中的獨特價值與定位 。

陳銓校長指出，AI時代的競爭力，不再僅是技術的堆疊，而是以人文底蘊為基礎，將科技工具化，創造獨一無二的價值。

林建憲理事長表示，「台灣人工智慧實戰解方精選50」出版以來廣受好評，希望藉由書中豐富的實戰案例，傳遞知識，讓蘭女學子在面對人工智慧浪潮時，不是被淘汰，而是善用AI，成為推動社會進步的關鍵力量 。

此次講座首先由旅居美國二十年的蘭陽女中校友林佩儀學姊開場致詞，分享她從蘭女啟程、遠赴美國長春藤名校求學的經驗，鼓勵學妹勇敢追夢。