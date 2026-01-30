政治中心／綜合報導

本會期最後一天，藍白持續擋總預算、軍購案，國防特別條例民眾黨團版本闖關付委、院版遭丟包，行政院長卓榮泰出席高雄活動，也當著AIT處長谷立言的面提起軍購，批在野黨提出的預算替代方案是「不倫不類、草草寫寫」，強調唯有通過行政院提出的完整預算，才能打造現代化戰鬥部隊。

行政院長卓榮泰南下高雄，表彰台美聯手破獲毒品案，AIT也出席，當著處長谷立言的面，再談軍購案，矛頭對準立法院又在藍白聯手下，封殺院版軍購案，通過將民眾黨團版本付委。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰：「雖然在野黨提出了一個，不倫不類的替代版，抄抄寫寫的替代版。」

用不倫不類比喻，卓榮泰話說得又嗆又酸，攤開民眾黨版比一比，白營光是第一條，台灣之盾、非紅供應鏈兩項消失，預算上限更從1.25兆砍到4千億，經費編列一年一期，每階段都得向立法院報告，只怕採購被卡關、拖延，卓榮泰怒轟在野。

當AIT處長谷立言面提軍購！卓揆批在野黨版「不倫不類」

行政院長卓榮泰談軍購案，批在野版本不倫不類。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「唯有通過我們這樣的一個，完完整整的各項目標，完整的一個特別預算，才能讓我們籌組一支先進、精準，能夠跟著這樣新時代的，強而有力的戰鬥部隊。」

資深媒體人邱明玉：「付委你就兩個版本，一起進去，大家在委員會好好的討論嘛，沒有道理是說，你去卡住了一個正版的，結果你就卡了一個山寨版的。」

藍白不只擋軍購，總預算也繼續卡關，至今5個月未能付委審查。

民進黨團：「要審總預算。」

民進黨團高舉手板，齊聲抗議，但一旁國民黨團總召傅崐萁，雙手抱胸一副老神在在，3兆預算藍白挑菜，只打算38項、共718億元新興計畫拆出來先行動支，不過日前協商破局進入冷凍期，無法在這會期通過。

當AIT處長谷立言面提軍購！卓揆批在野黨版「不倫不類」

立法院會期最後一天，民進黨團持續喊話審議總預算。（圖／民視新聞）

立法院長韓國瑜：「115年度中央政府總預算，先行動支案，協商後再行處理。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「將未達協商期限新興計劃，要用一般提案方式，來同意先行動支，總預算不用經過審查，就可以同意動支，那就打個比方，學生如果不用考試就可以升學，那我們要問，為什麼只有這2.4%的學生，可以免試升學。」

新的一年國會僵局持續，審議制度失序，恐怕受苦的還是無辜百姓。

原文出處：當AIT處長谷立言面提軍購！卓揆批在野黨版「不倫不類」

更多民視新聞報導

您的陳三歲又上線了！戴超人力霸王頭套 親開箱高雄冬日遊樂園

最囂張的共諜！「這政黨」主席竟密謀狙殺台獨份子 法院出手重判

蔡英文2028再出馬？前幕僚發聲「一番話」偷抱怨

