當Claude發布Cowork，工程師、白領工作誰遭砍？
Anthropic 12日發布Claude Code新功能「Cowork」研究預覽，引起工程師社群熱烈討論。AI程式工具能力一再突破，知名軟體工程師紛紛折服，但AI出色的程式生成能力，對從未寫過程式的一般大眾有何意義？只有工程師會被影響？企業想從這波加持生產力的AI工具中獲得實際價值，該從何處著手？專家簡立峰、程世嘉這麼說。
2025年間，乘著「氛圍編碼」（vibe coding）熱潮，AI程式工具從工程師社群打入非軟體專業者工作環境，「個人化程式」不再是遙不可及的夢想。
然而，要善用Claude Code等知名工具的實力，多少要對基本命令與終端介面有些許理解，這對毫無程式經驗者仍具門檻。
12日，Anthropic發布基於Claude Code的新功能「Cowork」研究預覽。將主要服務對象從開發者拓展到非技術背景的一般大眾。只要授權資料夾存取，AI代理即可執行讀取、編輯檔案等任務，若結合瀏覽器套件，也能執行網頁瀏覽工作。
✦ Cowork核心功能：方便使用Claude的用戶，更輕鬆地使用在許多任務中，像是整理電腦桌面、檔案到寫程式碼都可以。
✦ Cowork誰可以用：目前先開放給Claude Max用戶，其他付費方案使用者可先填寫候補名單將陸續開放。
✦ Cowork如何下載使用：請先下載macOS專屬app，然後點擊「Cowork」功能鍵。
僅僅幾天前，Anthropic才發布Claude Code v2.1.0更新，強化代理自主能力與結構性工作流，進一步削減工程師需手動設定的時間。例如，AI代理在權限被拒絕時，不會完全停止，而會尋找其他途徑。
一方面，Claude Code正從對話式的程式設計助手轉向基礎設施般的定位，形塑一個可持續性工作的結構性代理開發環境。另一方面，也透過簡化使用者介面，將程式代理能力釋入廣義的知識工作領域。可預期，AI程式生成的威力方興未艾。
Anthropic的Claude Code負責人切尼（Boris Cherny）近期回憶，在2024年9月以業餘計畫打造Claude Code時，並未預期它會發展成今日的模樣。「軟體工程正在改變，我們正在步入程式設計史的新篇章。」他寫道，「而這只是開端。」
生產力提升20倍，AI程式設計能力「跨越臨界點」？
跨年期間，工程師們對Claude Code的能力議論升溫。Google首席工程師多安（Jaana Dogan）宣稱，根據大約三個段落長的設計構想，Claude Code用一小時就做出團隊推敲一年的分散式代理編排系統的簡易版本。
微軟首席開發者推廣工程師霍蘭（Burke Holland）在見證Claude Code底層模型Opus 4.5的能力後，甚至認為AI程式代理可以取代開發人員。AI之間以程式碼溝通，不再需要在意人類可讀性，可以比過往更快打造軟體。
長期關注人工智慧進展的賓州大學華頓商學院教授莫利克（Ethan Mollick）亦總結，「強大的人工智慧與出色的代理系統整合，形塑出超越個別任一者的能力，感覺跨越了某個臨界點。」
在10日舉辦的AI人才年會上，AI寫程式的助力之大，也成為論壇講者、iKala共同創辦人程世嘉演說的一大重點。他分享近期親身使用Claude Code的經驗，在兩週內就與AI合作打造出一個可上線的全新軟體，其中包括超過12萬行的程式碼。預計將可在第一季對外發布。
程世嘉估計，以傳統全人類工程師的開發方式，這樣規模的軟體大約是5～10人團隊一年的工作量，總成本超過50萬美元。但他親身實驗結果，如今單兵善用AI工具，只需兩週時間、約5千美元的建置成本，「大致上就是增加了20倍的生產力。」
程世嘉預期，在5～10年內的時間，程式設計會是一個「被解決的問題」。AI可以形成閉環結構，處理大部分的軟體開發工作。但不表示不再需要軟體工程師，而是人類的工作內容會改變。過往占據大多數時間的程式撰寫工作會大幅壓縮，更多心力轉向監督與審核AI的工作成果。
簡立峰懂得「造」AI分身才能自我突破
在AI工具的程式能力顯著突進時，另一項愈發明晰的觀察，是這項能力對知識工作以及一般大眾的意義與影響力。
Google前台灣總經理簡立峰在AI人才年會上便一針見血地指出，程式是解決數位問題的解方，「當一個人可以在很短的時間透過AI大量產生程式，這個意思其實就是可以大量解決問題。這會影響到所有的領域，而不只是寫程式的工程師。」
過往，AI愈來愈會寫程式這件事實，對於工作不會用到GitHub、不會打開終端機介面的知識工作者來說，似乎與自己沒有太大關係。但「程式設計」本身是一個專業工作，「程式」卻是跨產業的存在。程式碼本質上是指示電腦如何行動的語言。無論是電商購物或數位銀行交易，只要一件任務可以用電腦完成，AI程式代理就很可能可以做到。
簡立峰在演說中特別強調「造」的概念。他認為，最厲害的AI人才已經不只是會問、會用AI，而是能夠打造出許多AI代理，突破一天只有24小時的物理限制。從加快既有任務的生產效率，進展到達成過去做不到的事情，這也是簡立峰眼中「1％人才」的差異點。
「你可以想像未來的每一個人，就像一個AI的指揮家。」簡立峰表示，讓AI實現過去只能夢想的事，突破自我能力的天花板，才能真正成為頂尖1％的人才。
程世嘉：既有制度，反而會拖慢組織導入AI成效
至今，個人與小型團隊獲益於AI生產力爆發的成效最為顯著，許多公司則還在與可估算的ROI搏鬥。程世嘉認為，過往以人為節點的工作流程，必須因應AI目前的代理能力做出調整，最好是以任務本身作為工作流的設計出發點，否則既有制度反而會拖慢組織導入AI的成效。
政大傳播學院助理教授李怡志亦向《遠見》表示，AI coding即便可以提升個人生產力，但若工作本質與工作流程沒有改變，組織性的影響力有限。例如，現在可以用AI工具製作會議逐字稿，但需要做逐字稿這件事沒有改變，只是負責逐字稿的員工個人效率提升。
李怡志認為，AI程式能力能夠逐步融入工作流程，但需要一些時間，他估計至少要三年。是時，整個商業環境可望看見更具規模性的變革。
其他人也在看
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 36
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 154
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 137
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 57
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 49
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 240
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 1 天前 ・ 13
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 74
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 40 分鐘前 ・ 1
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 23 小時前 ・ 24
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
劉德音砸2.5億押寶美光 記憶體市場迎來黃金時代
隨著AI應用的快速普及，記憶體需求持續飆升，市場迎來供不應求的緊繃狀態。台積電前董事長、現任美光董事劉德音，近日以約2.46億新台幣（約782萬美元）大手筆買進美光股票，引發市場關注。根據美國證券交易委員會（SEC）的申報資料，劉德音於1月13日至14日兩個交易日內，以每股336至337美元的價格購入23,200股，持股總數達到25,910股。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97