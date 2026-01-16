當Google、微軟航母進不了窄河道⋯⋯台灣AI新創3法則變搶手

當Google、OpenAI等通用大型語言模型展現出毀滅性的宰制力，所有科技新創者都必須面對一個靈魂拷問：如果微軟或Google明天推出跟你一樣的功能，你還能活嗎？

Google台灣前董事總經理簡立峰，用一個精準的比喻劃開戰場：「科技巨頭是航空母艦，擁有核子動力與毀滅性火力；但新創是靈活的快艇。」

航母雖強，卻進不了地形破碎的窄河道，那正是新創唯一的生路。

今年商周「IMV科技創新獎金」邁入第四年。在一百三十五個團隊參戰、僅取十六強的高淘汰率賽局中，技術已不再是唯一的門票，評審團問得更直接：你的商業邏輯，能不能活下來？

過去台灣科技新創為了生存，習慣接專案、做客製化，靠人力堆疊營收，這是辛苦的「加法」；但本屆入選團隊中，逾七成企圖展現出SaaS（軟體即服務）或平台模式，試圖擺脫專案宿命。

評審、好孜設計創辦人徐捷中指出，AI工具具備多語言與模組化特性，讓新創的擴張，從人力堆疊的「加法」，跳到可以快速複製的「乘法」。

例如本屆優選的睿加科技，將一百五十國專利法規內化為AI代理人，讓跨國專利申請像訂機票一樣簡單，不再受限於昂貴的律師人力。

評審、群聯電子AI事業開發部協理林世平形容，這是一個「平民AI」真正落地的時刻：「巨頭已經把雲端平台搭好，新創只要專注解題，取得資源的門檻前所未有的低。」

AI不只改變團隊規模，也加速了新創的成長節奏。但是機會放大的同時，淘汰也變得更殘酷。

從這十六支勝出團隊身上，浮現出AI時代新創的三條生存法則。

別犯「先有模型、再找場景」錯誤

它把AI嵌入候診時間，省下溝通成本

法則一：先釐清流程，才有AI。

在決選過程中，評審團反覆看到一個現象：不少團隊的開發順序是「反著來」。

TMI台灣創意工場投資長何明彥直言，許多團隊先有AI模型，才試圖硬塞進某個場景，結果流程標準講不清楚、責任邊界模糊。

「真正該先解決的，是流程本身，而不是急著展示模型。」他總結。

產業轉型組金獎的臺北榮總眼科部，是完全相反的案例。光是白內障人工水晶體就有二十六種，醫師如何在短短的五分鐘內對病人解釋清楚？

榮總沒有改變醫師看診方式，而是讓AI「駭入候診時間」—病人還沒進診間，手機裡的AI分身就先解釋手術流程、安撫焦慮。

這個設計沒有顛覆任何醫療流程，卻解決了最昂貴的溝通成本。最好的AI，不是重做流程，而是讓舊流程變得順。

同樣的邏輯，也出現在防災救災組優選的瑞艾科技。

精誠資訊副總經理吳文舜觀察，大廠可能希望推銷昂貴的新攝影機，瑞艾卻選擇把軟體「寄生」在工地既有監視器後端。不必拆鏡頭、不用停工，老設備立刻長出AI眼睛，自動辨識未戴安全帽、現場煙火異常。

「不強迫客戶改變，而是無縫嵌入既有流程，這才是新創最現實的生存姿態。」吳文舜說。

「獨有髒數據」才是新創真正護城河

他們讓在地服務也具備跨市場能力

法則二：鑽進泥巴，取得巨人碰不到的「髒數據」。

Google擁有最強算力，卻不懂屏東溫室的土壤濕度，也不懂中華職棒投手的滑球軌跡。因為大模型偏好乾淨資料，但真實世界永遠是混亂且「髒」的。

這正是農林漁牧組金獎團隊—悠由數據的切入點。工程師實際下田蹲點後發現，農業最大的痛點不是沒數據，而是感測器太難維護。

於是他們乾脆「去設備化」，改用AI解析衛星光譜，即時判讀作物生長狀況，讓中東沙漠與瓜地馬拉農田，不必插滿儀器，也能精準灌溉。





同樣的邏輯，也出現在產業轉型組銀獎野革運動。他們用AI視覺抓出人眼難以辨識的棒球轉速與進壘點，將長年仰賴經驗的判斷，轉成可量化的數據，直接影響戰術與勝率。

徐捷中特別點出，這套系統具備高度延展性，能快速複製到其他運動場景。這正是AI讓高度在地的服務，具備跨市場能力的原因。

「如果你的數據是大廠給的，那不是護城河；只有經過你自己的領域知識清洗過，數據才會變成資產。」這是評審團最一致的結論。

別陷入過度客製化，關鍵要能複製

它把自己變平台，從海洋清潔工翻身

法則三：擺脫專案思維，走向SaaS可複製的規模。

在商業化能力上，吳文舜的提醒相當直接：台灣新創長期偏重技術，卻忽略產品管理與市場開發。

他觀察，許多團隊陷入過度客製的陷阱，每服務一個客戶就改一次版本，導致產品淪為零散的專案，無法規模化。「AI時代的贏家，必須具備SaaS（軟體即服務）的可複製思維，不再是賣人力的客製化，而是打造一套能賣給全球的標準化產品。」

節能減碳組金獎海洋福星，正是從專案跨進平台的故事。

在沒有AI的世界裡，他們只是清理貝里斯海域馬尾藻的清潔工；但是結合AIoT（人工智慧物聯網）與碳足跡驗證後，角色轉變為販售生物資材與碳權的平台。

林世平提醒，若只解決台灣問題，市場規模終究有限。在贏家通吃的AI賽局裡，小新創很難靠算力取勝，與其長成一艘裝備不全的迷你航母，不如成為大艦隊中不可或缺的關鍵模組。

換言之，被購併，也是一種成功路徑。

這十六家新創團隊共同揭露的關鍵，不在於擊敗巨人，而在於補上巨人無法處理的「最後一哩路」。

只有那些敢於駛進窄河道、弄髒雙手挖掘數據，並且一開始就以全球市場為假想對象的快艇，才有機會真正拿到通往未來的船票。

