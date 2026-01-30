疊加4%回饋！ 好市多金條遭瘋搶 專家示警：2類人不適合





隨著國際金價持續創高、突破每盎司5500美元，避險情緒推升實體黃金需求，美式賣場好市多（Costco）意外成為全球投資人關注焦點。好市多販售的1盎司金條不僅品質精純，還可疊加4%現金回饋，比現貨價格更划算，屢屢在上架後數小時內售罄，被市場形容為「秒殺級商品」，掀起會員搶購熱潮。但有專家提醒，雖然好市多寬鬆退貨政策聞名，但2類人不適合！

理財專家、財經媒體《Money Talks News》專欄作家史黛西・強森（Stacy Johnson）指出，好市多販售的金條來自PAMP Suisse、Rand Refinery等國際知名精煉廠，皆為24K純金，並附有防拆驗證卡，確保真偽與重量。最大賣點在於定價策略，通常僅比現貨金價高出1%至2%，明顯低於傳統銀樓或線上貴金屬商的溢價水準。

更吸引精打細算投資人的，是會員回饋「疊加效應」。高級會員可享2%回饋，再搭配聯名信用卡額外2%，等同購買金條可回收約4%現金。以一根市價約16至17萬元新台幣的金條計算，回饋金額動輒數千元，實質成本甚至低於現貨價格，被視為極為罕見的投資條件。

不過，專家也提醒，「甜蜜價」背後暗藏多項限制。首先，好市多金條屬特殊商品，一經售出概不退換，完全不適用其著名的寬鬆退貨政策；若金價短期回跌，投資人必須自行承擔風險。其次，實體黃金的保存與保險成本不容忽視，一般住宅保險對金條理賠金額有限，需額外投保或購置高規格保險箱。

此外，黃金變現並非即時，出售時多半需承擔價差與手續成本。專家強調，好市多金條較適合長期持有、重視實體資產安全性的投資人，並不適合短線進出或資金流動性需求高者。金價狂熱之際，理性評估風險，仍是入場前不可或缺的一課。

