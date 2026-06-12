疊疊樂? 南投貨車載機車層層堆疊 疑沒綁牢沿路狂抖

中部中心 ／ 張家維 南投報導

有民眾開車在南投名間鄉的道路街頭，發現一輛小貨車後方，載了6輛機車層層堆疊，還疑似沒有綁牢固，開車跟在後方膽顫心驚，就怕機車如果掉下來，不小心就會撞上出車禍，警方表示，貨車駕駛，已經違法上路，最高可開罰18000元。





貨車滿載機車疑沒綁牢？後方駕駛跟車一路心驚驚

民眾直擊貨車駕駛載運機車如疊疊樂 在道路行駛超危險。（圖／翻攝畫面）





目擊駕駛說的沒錯，機車這樣疊好像太高了吧，下著雨的南投名間鄉道路街頭，民眾直擊小貨車，載了一拖拉的歐兜麥，看起來是塞了六台之多，沿路抖抖抖，抖不停，後方駕駛一路開一邊也害怕，如果沒綁好不牢靠，萬一掉下來，撞上去就出車禍了

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貨車滿載機車疑沒綁牢？後方駕駛跟車一路心驚驚

機車層層堆疊 若沒綁牢靠機車掉落 恐將釀成車禍。（圖／翻攝畫面）





小貨車滿載歐兜麥，最高有123三台疊一起，難怪被說是疊疊樂，貨車駕駛疑似便宜行事，載運過程，把機車疊高高，警方說貨車已經違法了，依照道交條例可處18000元的罰鍰。也將該路段列為重點稽查區域，發現疑似違規車輛就會攔停，現場丈量依法舉發。





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