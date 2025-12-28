疏導住戶倒垃圾遭垃圾車撞倒 高雄大樓保全傷重不治

27日晚間8時許，熱心騎士發現垃圾車前方的莊姓男子被撞倒，趕忙揮手示意，救護車緊急將人送醫，男子還是回天乏術。

高雄市左營分局副分局長趙副丞說明，「盧男因起步行駛致與莊男發生碰撞，莊男倒地受傷，經送往醫院急救，於27日晚間10時15分宣告不治。」

男子是事發地點附近大樓的保全人員，當時垃圾車停等作業區在大型路口、車流量多，車前方也正好大樓車道出入口，當時在協助大樓住戶倒垃圾，並進行人潮疏導站在垃圾車前方引導，警方研判是垃圾車駕駛疑似沒注意車前狀況釀禍。

目擊民眾指出，「他不是昨天才幫忙的，他只要有上班的期間，都會協助清潔隊在那邊指揮交通，他出於好意。」

高雄市環保局環衛科長周經棟表示，「環保局於第一時間對家屬表達慰問及關心之意，後續亦會全力配合警方調查及負起相關賠償責任。」

根據了解，肇事駕駛年資3年，並不是新手，確切肇事原因警方還要深入釐清，肇事駕駛沒有酒駕、依過失致死罪嫌送辦。

市府則回應，第一時間慰問死者家屬，也會負起賠償責任，環保局對清潔隊駕駛也會加強行車教育訓練與宣導，避免類似事故再發生。

