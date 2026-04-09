疏忽致女嬰窒息送醫不治 保母被判刑11月、賠償610萬元

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〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓女保母受托照顧5個多月大的女嬰，卻疏未注意，女嬰因吞食異物發生窒息，蔡女發現時，女嬰已臉色蒼白、無呼吸心跳，送醫急救仍於1個多月後宣告不治，屏東地院認為蔡女疏於照顧還妨害檢方調查，依過失致死罪判處蔡女11個月徒刑，女嬰家屬並提告求償，法官判決蔡女應賠償女嬰父母共610萬多元，可上訴。

領有合格保母證照的蔡女，受托在自宅照顧潘姓女嬰，去年3月間，蔡女將女嬰獨自留在2樓，她卻下樓處理其他家務，女嬰因抓取異物放入口中導致呼吸道發生窒息情形，蔡女約在20分鐘後上樓，發現女嬰臉色蒼白、無呼吸心跳，自行採取急救措施近5分鐘後，向警方及消防隊求助將女嬰送醫，但女嬰仍在1個多月後不治；蔡女被檢方依過失致死罪起訴。

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屏東地院認為，蔡女雖坦承犯行，但在檢方偵查初期有妨害司法偵查的行為，導致相關物證遭到破壞，妨礙真實發現，依過失致死罪判刑11月。

女嬰的父母並對蔡姓保母提告求償包括撫養費、精神撫慰金等共1434萬多元；蔡女認為求償金額過高，難以負擔；屏東地院審理後，認為蔡女領有證照的專業保母，卻疏於照護，導致憾事發生，衡量全案情狀，蔡女應賠償女嬰父親310萬8245元、應賠償女嬰母親300萬元。

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