疏濬反待援 太麻里溪水漫過堤防3輛工程車一度困

臺東太麻里溪因為河床堆積砂石，加上鳳凰颱風為上游帶來大雨，導致溪水暴漲溢流過土堤，威脅下方約20戶居民安危。當地的香蘭村緊急調來3部工程車與怪手要疏通河道，沒想到卻被溢流的泥水困住，也得等待救援。

底下就是洶湧的溪水，戴著安全帽的工程人員緊緊的抓住怪手，站在邊邊看來超驚險。太麻里溪水暴漲，加上河床堆積砂石，讓河道不堪負荷，黑色的泥水越過原本就不高的土堤，全都流到馬路上，讓居民擔心的不得了。

太麻里香蘭村民雷先生vs.記者：「所有的財產都在這邊啊，當然會擔心啊，（農田也在這邊），對對對。」

在溪水溢流前，3輛工程車才在趕工緊急疏通河道，沒想到溪水暴漲，怪手車輪受困泥水中動彈不得，也得等待救援。

鳳凰颱風讓台東北大武山山區降下大雨，導致太麻里溪溪水暴漲，由於下游就是香蘭村溪頭地區，20幾戶居民岌岌可危。

太麻里香蘭村長蕭惠明：「請怪手來疏濬、吊太空包，水不要溢流，引導到河床裡面，因為現在下雨不是很大，可是怕晚上突然暴雨。」

所幸最後3台工程車與人員都順利脫困，但太麻里溪早在樺加沙颱風前，上游就已堆積大量土石，如今雨勢稍大就會溢流，也難怪村民每逢大雨就得提心吊膽。

