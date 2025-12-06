疏解戶政人員工作壓力 南市府表揚績優戶政人員及志工





臺南市政府民政局6日辦理「臺南巿114年戶政日績優戶政人員志工表揚暨安平港懷舊漫遊活動」，局長姜淋煌率局內幹部出席活動同樂，活動中除了公開表揚本市績優戶政志工及績優戶政人員外，也特別頒獎獎勵南市戶政業務評比績優戶。

黃偉哲市長上任以來一再強調好還要更好的為民服務態度，尤為重視在基層服務的戶政同仁們，要以同理心與盡力解決問題的態度，在現有的良好基礎上，提供民眾更優質的服務。民政局長姜淋煌表示，戶政同仁業務十分繁忙，除平日中午及週六延長服務外，假日也需要值班受理結婚登記，因此特別透過舉辦戶政日活動，表達對基層戶政同仁的最大感謝。

今日參加戶政日活動的人員，包含民政局、全市各戶政事務所員工及志工共約150人，活動內容包含表揚、頒獎、餐敘、乘遊艇漫遊安平港等一系列安排，讓平日在第一線服務的戶政人員與志工能有機會走向戶外遊樂及相互交流，疏解平日工作壓力、促進同仁情誼，同時也透過此活動鼓勵辛勤勞苦的戶政同仁們，在工作與生活之間取得平衡，以達健康樂活之人生目標。

此次受表揚的績優戶政人員及志工為：

績優戶政志工6名：吳淑芬(歸仁戶政事務所)、張素月(白河戶政事務所)、黃秋桂(佳里戶政事務所)、蘇 綢(安南戶政事務所)、陳慧玲(府東戶政事務所)、郭惠娟(安平戶政事務所)；績優戶政人員6名：蔡欣縈(府東戶政事務所)、邱豐毅(學甲戶政事務所)、洪雅麗(善化戶政事務所)、洪翊瑋(新營戶政事務所)、莊 尚(永康戶政事務所)、謝尹婷(安南戶政事務所)

