疏解春節南下尖峰時段塞車 公路局規劃多條替代路線

今年春節假期有9天，公路局預估北部地區南下返鄉車潮在2月13日下午5時至16日（除夕）上午會陸續湧現，雖然提早2天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，該局北區養護工程分局已做好準備，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

公路局北區養護工程分局分析近三年春節期間北部地區交通特性，預估有四波車潮如下：1.第一波南下返鄉圍爐：2月13日下午5時至2月16日(除夕)上午，台64、65、66線快速公路銜接國道路段及台61線西濱南下(台15線70K鳳鼻~76K新竹市延平路)會有較多車流。

2.第二波初一參拜、短途走春：2月17日(大年初一)全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。

3.第三波初二回娘家、初三中長程出遊：傳統習俗自2月18日(初二)至2月19日(初三)，中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。

4.第四波收假：2月20日(初四)下午1時起至2月22日(初六)出現於台61線北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，養護工程分局預期2月17日（初一）至2月19日（初三）每日9時至19時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街～大溪慈湖、台3線關西~峨嵋路段及台9線新店、台9甲線烏來沿線的各個風景區路段。

在國道管制與替代路線規劃部分，預定2月19日（初三）至2月21日（初五）每日12~24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。國道1號湖口至新竹路段為假期間重現性易壅塞路段，規劃台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

北部鄉親由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議可善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

公路局呼籲各用路人，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，並避開壅塞路段與尖峰時段。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。