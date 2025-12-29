疏運！跨年夜高雄捷運紅線延長營運至2點

▲12月31日高雄捷運延長營運至翌日凌晨2:00，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1:30。（圖／高雄捷運提供）

[NOWnews今日新聞] 因應12月31日夢時代跨年活動，高雄捷運今（29）日公告，當天高雄捷運將延長營運時間至翌日凌晨2:00、輕軌延長營運時間至翌日凌晨1:30；另自12月31日當日下午17:00起至1:30止，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站不開放旅客上下車，高捷預估，跨年活動當天下午4點半過後，往活動會場人潮將逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距，疏運大量人潮。

跨年當天下午4點半起 捷運紅線加密班距

高捷公司表示，捷運紅線自下午4點半起加密班距至4分鐘，並於凌晨12點起啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距，部分列車僅行駛至R19楠梓科技園區站，前往R20後勁站以北旅客，請配合於R19楠梓科技園區站換車。

高捷公司呼籲民眾，多加利用捷運前往活動會場，建議搭乘捷運至R6凱旋站由3號出口步行前往夢時代。散場時人潮眾多，請依序於人行道排隊進站搭車，勿插隊，並留意部分區域燈光較暗，為維護旅客安全，請勿穿越草皮、植栽等非人行道區域。

為維護整體乘車安全，高捷公司提醒請勿攜帶摺疊腳踏車上車廂，自12月31日下午13:00起亦停售捷運系統腳踏車客票；波波球（發光氣球、告白氣球）及其他可能影響乘車安全之物品亦禁止攜入車站，請民眾配合，以維護自身及其他旅客安全。

元旦升旗 提早發出首班列車

另為服務參加元旦升旗活動的民眾，高雄捷運也表示，將於115年1月1日提早發出首班列車，各端點時刻如下：紅線 R3小港站 5:06、RK1岡山車站 4:39；橘線 O1哈瑪星站 5:23、OT1大寮站 5:08，歡迎民眾多加利用。

