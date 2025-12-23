疑三高發作 原來心臟破了洞！心導管關閉器精準封住心臟大洞 免開刀救回婦女

心臟內科王敏雄醫師指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀，往往到 20 至 40 歲才陸續出現不適。（圖/豐原醫院提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】豐原45歲的林媽媽近期因走路就覺得喘，本以為只是三高導致的不適，只要控制體重即可改善，不料情況持續惡化，甚至喘到必須平躺才能稍微緩解呼吸，緊急前往衛生福利部豐原醫院就醫後，經心臟超音波檢查，才發現竟是「心房中膈缺損」在作祟！豐原醫院心臟內科王敏雄醫師立即會同小兒心臟科團隊，安排心導管置放關閉器手術，術後林媽媽恢復良好，如今行走不再喘、生活回到正軌。

豐原醫院心臟內科王敏雄醫師指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病，跟卵圓孔不一樣的是，卵圓孔多數會在6歲前自然閉合，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀，往往到20至40歲才陸續出現不適，一旦心房間的血液長期異常分流，右心負擔會逐漸增加，肺動脈壓力也跟著上升，最終可能引發右心衰竭及肺動脈高壓，若沒有及時治療，恐發展成「艾森曼格症候群」，嚴重者甚至可能需要心、肺移植。

小兒心臟科林聖哲醫師表示，林女的心房中膈缺損大小約1.8公分，透過導線穿過缺損處並精準釋放關閉器，即可封阻異常血流，全程約1-2小時即可完成，無需開胸手術，安全且復原快速。（圖/豐原醫院提供）

豐原醫院小兒心臟科林聖哲醫師補充，林媽媽的心房中膈缺損大小約1.8公分，肺血流量是正常的3倍，心臟負擔增加，現今治療多以心導管介入治療為主，透過導線穿過缺損處並精準釋放關閉器，即可封阻異常血流，全程約1-2小時即可完成，無需開胸手術，安全且復原快速，病人通常隔天即可下床活動，只需按時回診追蹤即可。林醫師也提到，若新生兒的心房中膈缺損達0.8公分以上，多半不易自行閉合，發生率約為每千名新生兒中有一位，建議新生兒家長可考慮自費篩檢，以便及早掌握寶寶的心臟有無異常狀況。

最後，心臟內科王敏雄醫師提醒，若民眾出現心悸、喘、疲倦或運動耐受度下降等症狀，不應輕忽，及早接受心臟超音波檢查有助於及早診斷並避免病情惡化，同時呼籲民眾維持健康飲食與良好生活作息，才能降低心血管疾病風險。

