疑不滿公園播放音樂 台中男持刀砍婦逃國道遭撞落網

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中29日電）張姓男子疑因不滿李女在台中市大雅區一處公園播放音樂，今天持刀砍傷對方逃逸；他徒步跑上國道1號時遭車輛撞擊落網，警方後續將依殺人未遂罪嫌送辦。

台中市警局大雅分局表示，警方今天上午8時11分接獲消防局轉報，大雅區龍善二街193巷路旁一處公園前發生婦人遭持刀攻擊事件。

警方到場時，涉案的35歲張男行凶後已逃逸；遭砍傷的63歲李姓女子，經送往澄清醫院中港分院救治，全身有8處刀傷，分別在頸部、左臂、背部、額頭等處，已插管治療。

警方獲報後展開調查，循線前往張男的住處逮人，他疑因畏罪逃跑，徒步從邊坡爬上國道1號北上174.9公里處（台中大雅路段），遭車輛撞擊後雙腿骨折倒地，警消趕到現場將他戒護送醫，目前在台中榮民總醫院觀察，預計明天將開刀治療。

警方查出，張男因不滿李女常在公園廣場播放音樂跳舞，曾向警方報案妨害安寧，雙方因音樂播放問題衍生糾紛，今天上午張男找李女理論後，突然持刀砍傷對方逃逸；他落網時並在身上查扣2把刀具。

此外，張男今天上午曾在社群媒體Instagram上發文，表示將持刀傷人，並提到不滿先前因種植火麻，被法院判刑確定，加上公園噪音、占用等問題無法可管而不滿。

全案警方後續調查釐清後，將依殺人未遂罪嫌移送張男至台灣台中地方檢察署偵辦。（編輯：黃世雅）1150129