疑不滿前員工「自立門戶」搶生意！ 葬儀社老闆怒砸2救護車

被搶生意也不該使用暴力！屏東的恆春旅遊醫院驚傳暴力事件，昨天（11／22）晚間停放在院內的兩台救護車，竟被人施暴猛砸，造成擋風玻璃破碎。警方追查發現，竟是因為葬儀社員工離職後，搶老東家的生意，葬儀社老闆氣炸後施暴，警方已經確認身分追查嫌犯到案。

據了解，陳男、郭男2人合夥開設一間葬儀社，盧姓男子原本為該葬儀社員工，但後來離職後自行接案，並承接恆春旅遊醫院相關葬儀業務，引起陳、郭2人不滿，認為盧男搶生意，因此陳、郭兩人22日晚間騎機車潛入院區停車場後，對著盧男救護車、院方救護車猛砸，造成擋風玻璃碎裂，隨後逃逸。

發生一起暴力事件，一間由陳男、郭男人合夥開設的葬儀社，由於不滿前員工盧男離職後私接醫院葬儀業務，雙方於是發生衝突，並在盛怒之下接連砸毀2輛救護車，並在施暴後離去，警方正追查2人到案中。

根據監視器畫面，摩托車雙載疑似就是陳男、郭男，他們闖入醫院停車場後，其中一名男子下車隨即拿起棍棒砸救護車，救護車的車窗砸毀，砸完後隨即逃逸。

恆春分局指出，目前已鎖定犯嫌身分追查中。根據指出，摩托車騎士陳男今中午到案，警方訊問調查中。

