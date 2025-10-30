疑不滿千萬標案失利！ 得標園藝公司遭工程車猛撞

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭冬山鄉昨(29)日發生一起暴力事件，有民眾住商合一的家和車都被撞壞，而且過程非常驚悚。一名林姓男子駕駛黃色工程車，倒車猛撞屋前的白色休旅車後，又倒車撞向大門兩次。屋主還因受到驚嚇高血壓送醫。家屬也透露，平常沒跟對方結怨，懷疑是跟他們標到與公家機關一千萬元的景觀工程標案有關，至於詳細原因，還有待調查釐清。而肇事男子，也被查緝到案、依法函送偵辦。

黃色的工程車，倒車衝撞停在路邊的白色自小客車，導致白車引擎蓋幾乎對折嚴重變形，穿著藍色衣服80歲的屋主，聽到巨大聲響趕快出來查看，還眼睜睜看著對方，工程車又倒車一次，這回還直接撞進屋主的家，導致大門和窗戶嚴重毀損，沒想到還沒完，第三次又猛力朝大門撞，而停放在門口的兩台機車，也被撞倒在地上，大門門框與窗戶全毀，玻璃碎片散落滿地，現場一片狼藉。

屋主女兒說：「還好我們就是有跳走，不然真的會被他撞到人。」屋主還因受到驚嚇高血壓送醫，女兒回想起驚悚衝撞當下，還是心有餘悸，被撞屋主女兒說：「當下不就大家都嚇到對啊，我們會計小姐在這邊耶，好在是這邊本來都是小孩子的遊樂區，這原本是小朋友的遊樂區對啊，整個衝進來這邊對啊，剛好小朋友帶去醫院看醫生，要不然都在這裡玩。」

被撞的的是宜蘭冬山鄉一家園藝公司，29日下午，35歲的林姓男子開車三連撞他們家後棄車離開，讓屋主家人擔心害怕，屋主女兒表示，並沒有與人結怨，猜測可能與今年得標的，公家機關四區工程處，一千萬元景觀工程標案有關。

羅東分局偵查隊副隊長陳特龍說：「調閱監視器迅速掌握犯嫌身分，並查緝到案。」疑似因為工程標案問題引發糾紛，工程車駕駛事後被查緝到案，被依傷害毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦，要為自己行為付出代價。

