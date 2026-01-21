疑不滿女友頻遭電話騷擾 男子持刀衝到公墓殺人

基隆市南榮公墓21日發生殺人事件！1名李姓男子疑不滿女友頻遭電話騷擾，持刀前往南榮公墓砍殺公墓的蘇姓外包清潔人員，蘇的邱姓同事上前勸阻也遭砍傷，所幸2人送醫急救後，暫無生命危險；警方不到2小時便逮獲李男，將在偵詢後送辦。

33歲的李姓男子，疑不滿在南榮公墓擔任清潔人員的蘇姓男子一直打電話給女友，21日下午持刀前往公墓，對著蘇男叫罵後，便持彎刀砍殺蘇男，造成胸部、左臂受傷，蘇男的邱姓同事見狀，上前勸架，結果手臂也被砍傷，李男逞兇後逃逸。其中，傷勢較為嚴重的蘇男，急救後脫險。

基警一分局接獲報案，立即趕赴現場處理，除封鎖現場蒐證外，另調閱監視器緝兇，不到2個小時，警方便將李男逮捕到案，全案將依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基警一分局分局長溫基興呼籲，民眾遇有任何糾紛，務必冷靜處理，勿因一時衝動而誤觸法網；同時，警方對於暴力行為「零容忍」，絕不寬貸，民眾切勿心存僥倖，意圖危害社會治安，警方將嚴正執法，以維護社會治安。