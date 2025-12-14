台中龍井區一對情侶爭吵後演變成驚悚人車對峙！13日清晨近6點，劉姓男子見女友找張姓友人來接她離開，竟持鐵器砸毀對方車窗，張男則多次開車作勢衝撞劉男，甚至撞及其他車輛，目擊者直呼「聽到一名女子喊著要趕快離開，隨後發生連續追撞」，場面相當駭人！目前張男已到案提告毀損，但劉男仍未到警局說明，警方呼籲民眾遇糾紛應冷靜以對，拒絕暴力。

疑不滿女友「上別人車」龍井男怒砸車窗 駕駛3度倒車險衝。(圖／民眾提供)

台中龍井區發生一起暴力事件，起因是一對情侶爭吵後的衝突，演變成驚險的人車對峙場面。事發於13日清晨近6點，劉姓男子因不滿女友找張姓友人來接她離開，情緒失控持鐵器砸毀對方車窗，而張姓駕駛則多次以車輛作勢衝撞劉男，甚至撞及其他車輛。事件引起周邊居民恐慌，警方已介入調查，目前張姓駕駛已到案並提告毀損，但劉姓男子尚未前往派出所說明。

情緒失控持鐵器砸毀對方車窗，而張姓駕駛則多次以車輛作勢衝撞劉男。(圖／民眾提供)

在台中市龍井區臨港東路上，一場情侶爭吵演變成驚險的暴力場面。當天清晨接近6點，劉姓男子與何姓女友發生爭執，何女隨後聯絡張姓友人來接她。目擊者表示，當劉男看見女友上了別人的車，立即情緒失控，拿起鐵器朝白色轎車的擋風玻璃猛力砸去，導致副駕駛座車窗碎裂。

疑不滿女友「上別人車」男友砸車窗遭連續衝撞。(圖／民眾提供)

現場畫面顯示，劉男在砸車後站在車旁不斷叫囂。張姓駕駛被激怒後，隨即踩下油門作勢衝撞劉男。從另一個角度的影片可以清楚看到，白色轎車不只一次嘗試衝撞劉男。第一次在十字路口外側，白車倒車轉圈，差點撞上劉男；第二次車頭再次調轉方向加速後急煞；當有人似乎想調停時，白車駕駛再次踩下油門，並撞上從後方駛來的另一輛車。

十字路口外側，白車倒車轉圈，差點撞上劉男。(圖／民眾提供)

附近居民聽到爭吵和碰撞聲後感到十分不安。一位目擊民眾描述當時情況，聽到一名女子喊著要趕快離開，隨後發生連續追撞，最後車子就離開現場了。

烏日分局龍東派出所副所長陳照園表示，張男已向警方提出告訴，警方依規定受理並通知涉嫌人到案說明，全案將依法偵辦。目前，張姓友人已經到案，並表示自己並未撞人，同時向劉姓男子提告毀損。而劉姓男子則尚未前往派出所說明事發經過。

這起因情感糾紛引發的暴力事件，不僅造成財物損失，也讓周圍民眾感到心慌不安。

