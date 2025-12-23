疑不滿擴大處罰淫穢訊息 中國「快手」短影音遭駭、狂播色情片

中國短影音平台快手logo。翻攝網路



中國短影音平台快手昨天（12/22）晚間10時許突然出現多段色情直播，持續約1小時，且用戶檢舉後無回應，平台審核機制疑似難以招架，一度被迫關閉伺服器。快手今天（12/23）回應稱遭網路攻擊，目前直播功能已逐步恢復正常，其他服務未受影響。

據報導，此事疑與中國將擴大處罰以網路傳播淫穢訊息有關。

中國新修訂的《治安管理處罰法》將在明年1月1日上路，其中第80條規定，利用資訊網路、電話以及其他通訊工具傳播淫穢訊息，將面臨10日以上、15日以下拘留，並處5000元人民幣（下同，約新台幣2萬2000元）以下罰款。

香港《星島日報》指出，新的法規明顯加重處罰「傳播淫穢資訊」。與原法條相比，新法將最高罰款金額從3000元提高至5000元，情節較輕的罰款也從500元提高為1000元以上、3000元以下。

此外，舊有法律只處罰在多人群組中公開傳播淫穢資訊，但新法實施後，只要實施了傳播行為且被查證屬實，公安機關均可依法啟動行政處罰程序，意味著即使一對一私訊傳送也要受懲罰。

中國《南方都市報》週一稍早報導此事後，引發不滿聲浪。大批微博網友質疑「人之常情的事情為什麼要管」、「夫妻之間發個情趣圖片也犯罪嗎」、「食色性也，誰不看這玩意兒，誰又沒性生活」。

還有網友擔心網路監控無處不在，「你和別人的私密聊天內容，在監管那裡都是透明的」。

《環球時報》前總編輯胡錫進也發文稱，要防止片面、歪曲解讀新修訂的《治安管理處罰法》，反對在司法實踐中過度定義傳播淫穢信息，「夫妻之間、情侶之間點對點發信息示愛、調情，不應被列入『傳播淫穢信息』的範疇。那太過了。」「性有善惡之分，沒有對性的興趣，生育如何提高？」

到了昨晚10時左右，快手平台突然出現多個直播間播放色情影片，部分直播間觀看人數瞬間飆升到5萬至28萬人次，持續超過1小時。部分直播間觀看人數超過8萬人，許多網友留言起鬨，要女主播脫衣。

大量用戶檢舉快手直播間出現淫穢內容，包括主播裸露敏感部位、直接播放色情影片等現象，但系統失靈，審核功能癱瘓。

《界面新聞》報導，至昨天深夜11時30分起，快手啟動緊急處置，對違規內容集中查刪，直播頻道一度顯示「伺服器繁忙」並臨時關閉，直到今晨2時才陸續恢復正常。

《澎湃新聞》報導，快手今天在香港證券交易所公告稱，昨晚10時左右，平台遭到網路攻擊，公司已第一時間啓動應急預案，經全力處置與系統修復，快手應用程式的直播功能已逐步恢復正常服務。

《新浪科技》今天引述網安專家汪列軍表示，此次攻擊之所以能造成大規模破壞，核心原因在於「黑灰產業」已全面邁入「自動化攻擊」 時代，而平台仍依賴傳統人工防禦模式。駭客借助自動化工具大量註冊、操控僵屍號，實現違規內容的秒級發布與擴散，這種規模化攻擊完全超出人工審核的應對極限。

他指出，傳統人工審核存在天然滯後性，面對每秒數10條的違規內容洪流，往往陷入「封禁不及新增」的被動局面，即便增派人手也難以填補攻防效率差。

