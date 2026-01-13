疑不滿敬老票漲10元 溪頭樹木被塗鴉釘字牌

南投縣 / 綜合報導

溪頭自然教育園區今年元旦票價漲價，65歲以上的敬老票從30元漲到40元，疑似有民眾不滿漲價，用黑筆在樹幹塗鴉和張貼字牌，園區說，因應人事成本增加，希望民眾理性面對，園區也要透過監視器來清查，如果抓到塗鴉民眾，將會依毀損罪移請警方偵辦。

步道旁邊被鋸掉樹木上，有人用黑筆寫下「漲價無理欺負老人」，還有另外的樹林中，也有一張A4紙上面寫下同樣的話，被人用圖釘釘在樹幹上。

這是位在南投的溪頭自然教育園區，不少民眾都會到園區健行，享受森林浴，疑似有有民眾，不滿65歲以上敬老票，從過去30元漲價到40元，在園區多處寫字塗鴉。

遊客：「來運動那30、40元哪有差，沒關係啦，人家這樣我們就配合啦，人家漲價也是正常的事情。」除了敬老票漲10元，今年溪頭園區的門票，全票從220元漲到250元，優待票180漲到200元，半票110元漲到130元，漲幅都在30元以內。

溪頭自然教育園區技士宋英平：「近年來的人事成本大幅的增加，然後園區內也有其他的設施，以及許多的工程正在進行，因為考量營運的問題，永續經營，我們才決定要漲價。」

園區說會漲價是因應人事成本增加，加上新建工程，才決定漲價維持運作，不希望因為漲價造成民眾不滿，在園區內塗鴉破壞，呼籲民眾理性面對，而且園區內都有架設監視器，園區要逐一清查，如果抓到塗鴉民眾，會依毀損罪移請警方偵辦。

