疑不滿機車擋道! 小黃怒按喇叭18秒還逼車 目擊騎士爆氣

中部中心/李文華 彰化報導

彰化火車站周邊，發生疑似逼車事件！一名小黃運將，疑似不滿前方機車擋道，不僅狂按長達18秒的喇叭，甚至在右轉時，驟然停車，將騎士逼退到旁邊！這讓其他的目擊騎士看不下去，與小黃運將發生口角！警方檢視影像後，初步認為，小黃司機涉及危險駕駛，後續將依法開罰！

小黃怒按喇叭１８秒還逼車 危險駕駛畫面曝光

彰化小黃遭控惡意逼車。這喇叭，一按就長達18秒，逼到路邊行人都轉頭，察看是什麼事情？事發地，在彰化火車站周邊，三民路上，這輛小黃，疑似想要騎在前方的機車讓路，先按了4聲喇叭，被叭的騎士，淡定繼續慢慢騎，倒是騎在一邊的目擊者，看不下去！目擊騎士鎖定小黃，鏡頭對著他，小黃要右轉，把騎士逼到右邊去，目擊騎士爆氣！小黃司機舉起手，似乎是表達不好意思，還比出OK的手勢，不再爭辯，車子拐進火車站的排班區。

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同在排班的另外的職業駕駛，看了影片，也認為這就是涉及危險駕駛，刻意逼車！警方看過影片，初步認為小黃駕駛，已經違反道交條例，涉及以逼近、驟然變換車道等不當方式，迫使他車讓道，將開罰，可處駕駛6千元以上、3萬6千元以下罰鍰。

小黃怒按喇叭１８秒還逼車 危險駕駛畫面曝光

彰化小黃遭控惡意逼車。











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