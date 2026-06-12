疑不滿歐洲過度依賴 紐時：美擬大幅削減北約軍事部署

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根據紐約時報(New York Times)11日報導，美國計劃大幅削減其派駐北約(NATO)盟國的戰機與戰艦，並將針對其他軍事資產予以重新配置。

法新社引述紐時報導指出，根據2位不具名的歐洲資深官員說法，華府計畫把駐防在歐洲的戰機數量削減三分之一，撤走全部8架空中加油機，並減少海上偵察機的部署。

此外，華府也將針對其他軍事資產重新配置，包括一艘飛彈核潛艦、一艘航母、一個轟炸機編隊，以及一些戰機與戰艦。

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五角大廈尚未回覆法新社記者的置評請求。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，北約一直擔心莫斯科可能對其成員國發動攻擊。

美國總統川普(Donald Trump)先前因不滿歐洲盟國未加入美國與以色列對伊朗的戰爭，斥責它們是「紙老虎」和「懦夫」。

美軍歐洲司令部(US European Command)本月稍早表示，將重新針對美國對北約的貢獻進行評估，以確保歐洲為自身的常規防禦負起主要責任。美軍歐洲司令部司令格林克維奇(Alexus G. Grynkewich)更批評歐洲對美軍存在一種「不健康的共同依賴關係」。

北約組織將在7月召開元首峰會。美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)指出，屆時川普將親自出席這場「可能是北約史上最重要的會議」，原因是該組織有「一些事情需要釐清並解決」。 (編輯：柳向華)