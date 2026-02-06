疑不滿結帳等候 高雄6旬醉婦持酒瓶砸傷超傷女店員頭部

遭到酒醉婦人用酒瓶砸傷的女店員，左側頭部撕裂傷，送醫縫了3針，意識清楚，幸好沒有生命危險。（圖：民眾提供）

高雄市今天（6日）下午驚傳超商女店員遭酒醉女客人持玻璃瓶攻擊事件，女店員被打得頭破血流，涉嫌行兇的女客人遭警方逮捕，受傷的女店員送醫急救，頭部縫了3針，幸好沒有生命危險。警方指出，婦人疑似酒後情緒失控、結帳不耐久候，持酒瓶砸傷女店員。（溫蘭魁報導）

事件發生在6日下午2點半左右，地點在高雄市新興區中山一路一間超商，轄區新興分局警方接獲報案後火速趕到現場，只見遭到攻擊的女店員頭部鮮血直流，店裡商品掉落一地，現場一片狼藉，有民眾用手機錄下當時的情景，可以清楚聽到摔東西所發出的聲響：「嫌：誰要喝你的酒，我自己會釀啦。」

涉嫌持酒瓶砸傷超商女店員的李姓婦人案發後不久就遭到警方逮捕。（圖：新興分局提供）

一名男店員見情況不對立即閃開，另一名女店員就沒有那麼幸運，被打到頭破血流，她一手摀著頭部的傷口，一手拿著沾了鮮血的衛生紙。

警方調查，涉嫌動手的是60歲的李姓婦人，初步了解，酒醉的李姓婦人疑似結帳時和28歲的潘姓女店員發生口角，竟拿起玻璃瓶攻擊女店員，中山路派出所所長陳湧介說：「為李姓嫌疑人因一時酒後情緒失控，遂持燒酒瓶砸傷店員左側頭部，造成店員左側頭部撕裂傷，警組到場，當場依殺人未遂將李姓女子逮捕歸案。」

警方將涉嫌行兇的婦人帶回派出所時，她嘴裡還唸唸有詞，全案偵訊後移送地檢署偵辦。

◆《中廣新聞》提醒您：酒後不開車，飲酒過量有礙健康